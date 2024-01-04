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В Архангельске состоялась встреча нефти и церкви

    В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с генеральным директором ООО «Лукойл-Пермь» Олегом Третьяковым.

    Встречу посвятили вопросам сотрудничества Архангельской епархии с крупнейшим предприятием, которое является дочерней структурой ПАО «Лукойл».

    Архипастырь поздравил Олега Владимировича с продолжающимся праздником Светлого Христова Воскресения, Пасхи Христовой и пожелал ему благословенных успехов в трудах, направленных на развитие Богохранимого Отечества Российского. Глава митрополии напомнил, что кафедральный собор во имя Архистратига Божия Михаила, освященный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, собирает под своими сводами сотни верующих и служит зримым символом единства православного народа. Соборный храм, художественное оформление которого в настоящее время продолжается, стал духовным маяком, который виден не только жителям центральной части областной столицы, но и тем, кто подъезжает к городу по федеральной автодороге или путешествует по Северной Двине. В соборе постоянно совершаются богослужения и возносятся молитвы Господу Богу о всех, кто послужил благому делу созидания этой святыни, напомнил архипастырь.

    Олег Третьяков поделился впечатлениями от посещения кафедрального соборного храма и отметил изящество художественных решений, создающих впечатление легкости и особой торжественности. Олег Владимирович выразил митрополиту Корнилию признательность за совершаемое им служение во благо Святой Христовой Церкви и жителей Русского Севера и засвидетельствовал готовность продолжать доброе соработничество с Архангельской епархией.

    ***

    ООО «Лукойл-Пермь» — одно из крупнейших предприятий сегмента «геологоразведка, добыча нефти и газа».

    Организация работает в Пермском крае, Ненецком АО, Республиках Башкортостан, Удмуртия и Коми и занимается геологическим изучением, разведкой, поиском и добычей углеводородного сырья, реализацией нефти, газа, продукции газопереработки, а также транспортировкой нефти и газа.

    В состав организации входят территориальные производственные предприятия — «Лукойл-Усинскнефтегаз», «Лукойл-Ухтанефтегаз», «Лукойл-Севернефтегаз», «Полазнанефтегаз», «Чернушканефтегаз», а также обособленные структурные подразделения — Нефтешахтное производственное предприятие «Яреганефть» и Усинский газоперерабатывающий завод.

    Более 35% сотрудников «Лукойл-Пермь» — молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Всего на предприятии трудятся более 12000 человек.

    «Лукойл-Пермь» — крупнейший налогоплательщик в регионах присутствиях. Предприятие проводит активную социальную политику, участвует в развитии районов деятельности, занимается благотворительностью, ежегодно проводит конкурс социальных и культурных проектов. 

11 июнь 09:30 | : Будни / Верую

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