Правительство Архангельской области готовится к приему Патриарха

Состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с первым заместителем губернатора Архангельской области — руководителем администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяном.
Встречу посвятили вопросам завершения строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора. Речь шла о подготовке главного храма Архангельской епархии к освящению, которое совершит 19 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Рассматривались вопросы организации в соборе торжественного богослужения и организации визита Его Святейшества в Архангельск.
Также на встрече рассмотрели прочие вопросы взаимодействия Архангельской епархии со структурами областного правительства по ряду актуальных вопросов.
(по материалам Архангельской епархии)