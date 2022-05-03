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Правительство Архангельской области готовится к приему Патриарха

Состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с первым заместителем губернатора Архангельской области — руководителем администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяном.

Встречу посвятили вопросам завершения строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора. Речь шла о подготовке главного храма Архангельской епархии к освящению, которое совершит 19 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Рассматривались вопросы организации в соборе торжественного богослужения и организации визита Его Святейшества в Архангельск.

Также на встрече рассмотрели прочие вопросы взаимодействия Архангельской епархии со структурами областного правительства по ряду актуальных вопросов.

(по материалам Архангельской епархии)         

09 август 09:10 | : Политика / Верую

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