Архангелогородцы не спешат увольняться вслед за своим начальником

Уволиться вслед за руководителем готов только 1 из 6 северян.

Когда увольняется непосредственный руководитель, многие задают себе вопрос: стоит ли продолжать работать или уйти вместе с ним. В такой ситуации 17% архангелогородцев предпочтут покинуть компанию вслед за начальником: 5% абсолютно уверены, что уволятся, а 12% скорее готовы расстаться с работодателем. И напротив, 35% скорее останутся в компании. 48% абсолютно категоричны: увольняться вслед за руководителем они не станут.



Опрошенные в возрасте до 34 лет говорили о готовности покинуть работу в случае смены руководства чаще тех, кто старше. С увеличением возраста респондентов растет количество лояльных компании.



Женщин, однозначно не желающих уходить с работы из-за увольнения начальства, больше, чем мужчин.