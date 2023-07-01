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В Архангельской области работники чаще всего уходят от "напряжных" начальников

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, как часто причиной увольнения местных жителей становятся проблемы с руководителем, а также какие качества начальника снижают его авторитет в команде.  

Респондентов из регионов СЗФО спросили, что помимо зарплаты, чаще всего влияло на их желание уволиться с предыдущей работы. Больше половины опрошенных ответили, что это карьерные перспективы, вернее их отсутствие (59%), на втором месте оказались плохие отношения с руководством (так ответили 51%), на третьем – условия труда (40%). Далее следуют рабочие обязанности (35%), состояние компании (33%), коллектив и атмосфера в нем (29%), 13% сослались на переезд в другой город. 

Из-за проблем с руководством чаще уходят опытные работники: 49% в возрасте 25-34 года, 40% - 35-44 года. Причем в профессиональном разрезе больше остальных по этой причине покидают компанию управленцы (53%), госслужащие (52%), а также HR-специалисты, производственники и специалисты по консультированию (по 50%). Напротив, реже всего отношения с руководством доводят до увольнения строителей (33%) и специалистов из сферы безопасности (35%).

На вопрос, что вас не устраивало или не устраивает в отношениях с непосредственным руководителем, большинство респондентов из Архангельской области (которые покинули компанию или собираются это сделать из-за недовольства руководством) ответили, что руководитель создает напряженную атмосферу в коллективе (54%). Также людей обижает, что их начальство не интересуется работой подчиненных, не занимается их развитием и не прислушивается к их мнению – так ответили 43%. Еще у 33% местных респондентов нет доверия к компетентности их руководства. А 27% отметили, что у их начальника слабые лидерские качества.

В числе других популярных причин для ухода с работы из-за плохих отношений с начальством: непосредственный руководитель позволяет себе грубое и неуважительное поведение по отношению к коллегам (по 34%), внедряет слишком много необоснованных инициатив (20%), или, наоборот, использует устаревшие подходы и не инициирует нововведения (19%), еще 19% недовольны, что их начальник обесценивает результаты труда команды или присваивает их себе, а 13% испытывают недоверие и тотальный контроль со стороны руководителя.  

11 сентябрь 07:55 | : Экономика

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