Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Верным начальнику до конца остается каждый седьмой архангелогородец

Эффективный тандем с руководством особенно важен для медицинских сестер, юристов, менеджеров по продажам и главных бухгалтеров. Тех, кто однозначно уйдет с работы вслед за уволившимся начальником, среди них больше всего. А вот среди снабженцев, программистов и кладовщиков таковых не набралось и 1%.

Если непосредственный руководитель решит уволиться, 14% архангелогородцев предпочтут покинуть компанию вслед за ним: 3% однозначно готовы к такому шагу («Я за ней пойду в огонь и в воду»), 11% скорее готовы («Обычно как бывает, всю его команду бывшую попросят на выход»). 44% скорее останутся в компании («Это зависит от того, насколько мы успели сработаться и хороший ли это руководитель»). 42% абсолютно категоричны: увольняться вместе с руководителем они не станут («Есть перспектива занять место начальника»).

 На каких позициях особенно важен слаженный рабочий тандем с управленцами? Чаще остальных готовность покинуть работодателя в случае увольнения непосредственного руководителя в той или иной степени проявляют главные бухгалтеры, медицинские сестры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы. А среди снабженцев, водителей, экономистов и программистов больше всего тех, кто скорее и однозначно останется («Я работаю на компанию, а не на руководителя, и зарплату тоже платит компания»).

21 июнь 07:57 | : Экономика

Главные новости


Песни без слов. Дзё Хисаиси
Ну, по предпоследней! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (242)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20