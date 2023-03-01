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70% россиян не волнует половая принадлежность их босса

Среди представителей традиционных мужских профессий желающих трудиться под началом женщины больше всего среди курьеров, а под началом мужчины — среди инженерно-технических работников. В сферах деятельности, где большинство составляют женщины, работать с руководителем-женщиной чаще всего хотят операторы call-центра, с руководителем-мужчиной — маркетологи. Однако за последние 15 лет россияне стали чаще признаваться, что им все равно, какого пола их руководитель. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Большинству россиян все равно, какого пола их начальник, — такую позицию разделяет 70% мужчин и 71% женщин. Видеть своим шефом представителя сильного пола предпочли бы 24% мужчин и 22% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

 Тех, кому легче сработаться с руководителем-мужчиной, больше среди опрошенных старше 45 лет (30% среди мужчин и 28% среди женщин). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. хотят видеть своим руководителем представителя сильного пола чаще тех, кто зарабатывает меньше. Предпочитающих трудиться под началом женщины больше всего среди девушек до 24 лет (14%).

 За 15 лет, минувших с аналогичного исследования SuperJob, россияне стали больше ориентироваться на деловые качества, чем на гендерную принадлежность руководителя. Значительно выросло число тех, для которых пол шефа не имеет никакого значения (среди мужчин — на 19 п.п., среди женщин — на 11 п.п.).

 Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной чаще всего выражают курьеры (14% среди мужчин), водители (13%), и менеджеры по продажам (12%), а с руководителем-мужчиной — инженерно-технические работники (36% среди мужчин) и системные администраторы (34%).

 В профессиях, где большинство составляют женщины, желающих трудиться под началом женщины больше всего среди операторов call-центра (18% среди женщин) и дизайнеров (24%), тогда как с начальником-мужчиной — среди маркетологов (54% среди женщин), главных бухгалтеров (48%) и диспетчеров (44%).

15 март 07:45 | : Будни

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