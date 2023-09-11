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Жители Архангельской области стали чаще увольняться по собственному желанию

Масштабный опрос, проведенный службой исследований hh.ru среди жителей Архангельской области, показал, что трудящиеся в 2023 году стали чаще увольняться по собственному желанию, а число тех, кто попадает под сокращение уменьшилось по сравнению с прошлым годом. 

Исследование, проведенное службой исследований hh.ru показало, что доля местных работников, увольняющихся с работы по собственному желанию, выросла с 61% в 3 квартале 2022 до 68% в 3 квартале 2023, то есть на 7 п.п. 

 С другой стороны, год к году уменьшилась доля тех, кто был вынужден покинуть рабочее место из-за сокращений в компании: падение с 14% до 7%. Доля тех, кто увольняется из-за реорганизации в компании за год не изменилась и составляет 4%. 

 Невыполнение плана и рабочих задач – ещё одна причина увольнений. По такому поводу трудящиеся стали терять работу на 2% чаще. Из-за неподобающего поведения на работе и нарушения трудовой дисциплины, согласно опросу, потеряли работу 1% респондентов. По сравнению с прошлым годом динамика не изменилась. Остальные указывали другие причины ухода из компаний. 

 «На результаты исследования о причинах увольнений также полезно посмотреть через призму возраста респондентов. Мы видим, что по собственному желанию чаще всего уходят молодые сотрудники до 24 лет (76%). А вот работники 55 лет старше пишут заявление по собственному лишь в 48% случаев. Но при этом они же чаще других (в 18% случаев) теряют работу из-за реорганизационных процессов в компании или обновления руководящего состава. Из-за сокращения штата в этом году чаще всего страдают сотрудники от 35 до 44 лет (12% респондентов)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.  

 В разрезе профессий: 

- чаще других меняют место работы по собственному желанию в этом году юристы (75% представителей этой профессии), рабочий персонал (74%), работники общепита и туризма (74%)

- по сокращению штатов чаще других выходят на рынок труда работники сферы безопасности (16%) и эйчары (15%)

- из-за реорганизации компаний страдают чаще других топ-менеджеры (16%)

- из-за невыполненного плана могут оказаться без работы чаще других работники частных медицинских организаций (3%), сотрудники автобизнеса (2%) и туризма (2%). 

 

11 октябрь 07:54 | : Экономика

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