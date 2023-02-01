Северодвинцы молились об уничтоженной потопом онежской деревне

Путешествие на снегоходах к Солозеру (Онежский район) предприняли участники северодвинского православного клуба «Возрождение». Пять лет назад на берегу озера они установили поклонный крест в память о затопленной в нем церкви.

Необычное 70-километровое паломничество возглавил руководитель «Возрождения» священник Антоний Власов.

Поездку северодвинцы совершают каждый год, чтобы помолиться у поклонного креста о жителях бывшей здесь некогда деревни Солозеро. Ее в начале 60-х годов XX века ликвидировали как неперспективную, дома переместили в другие населенные пункты. На озере установили плотину, и в воде оказалась Тихвинская церковь XIX века.

Дороги на Солозеро нет, добраться можно только зимой на снегоходах.

Отметим, что район Солозера — самая удаленная от побережья часть Онежского полуострова, это верховье рек Кянда, Тамица и Сюзьма. Русское поселение здесь возникло в XVII веке. Деревня Солозеро исчезла в середине XX века, когда укрупняли колхозы, упраздняли мелкие и далеко находящиеся поселения, жители большей частью переехали в деревню Кянда.

В Солозере сначала существовала часовня во имя апостолов Петра и Павла. Затем ее заменили новой, в честь Тихвинской иконы Божией Матери. В 1888–1889 годах часовню обратили в церковь: пристроили к ней алтарь и паперть с колокольней. Освятили новый храм в 1891 году.

(по материалам Архангельской епархии)