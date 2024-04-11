Митрополит Корнилий в Светлый вторник совершил литургию в Северодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 мая, в Светлый вторник, совершил Божественную литургию в храме Владимирской иконы Божией Матери в Северодвинске.

Архипастырю сослужили архангельские и северодвинские клирики, пел квартет архиерейского хора.

После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Христос Воскресе!

Ныне, в третий день Святой Пасхи, в Светлый вторник, мы с вами продолжаем прославлять Воскресшего Христа Спасителя и сегодня чтим образ иконы Божией Матери, именуемой «Иверская».

За Божественной литургией мы слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как он вместе с апостолом Клеопой путешествовали в Еммаус, беседуя между собой о событиях Крестных Страданий и смерти Христа Спасителя. По дороге к ним приблизился Воскресший Господь. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его, говорится в Евангелии. Господь спросил их: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Клеопа ответил: «Неужели Ты один из пришедших во Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Господь спросил: «О чем?» И оба апостола ответили: «Что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло». Господь сказал им такие слова: «О, несмысленные и косные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Апостолы стали просить Господа остаться с ними, потому что день уже клонился к вечеру, и Спаситель остался с ними. Когда Он взял хлеб, благословил, преломил и подал им, их глаза открылись, они узнали Учителя, и Он стал невидим для них. После этого они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» Чему же, возлюбленные во Христе братья и сестры, поучает нас сегодняшнее евангельское чтение? Оно говорит нам о многом. Прежде всего о том, что Христа мы должны узнавать по духу и по сердечному настрою. В светозарную пасхальную ночь мы встречали Воскресшего Христа, разве не радовались сердца наши? Потому что души наши узрели Победителя смерти, и сердца горели любовью ко Спасителю. Как же апостолы узнали Воскресшего? В преломлении хлеба! Так и мы узнаем Господа нашего Иисуса Христа в таинстве Евхаристии, в Причащении Святых Христовых Таин Он соединяется с нами и живет с нами вовеки. Господь всегда рядом с нами идет по нашему жизненному пути, мы лишь должны видеть Его и не отгонять от себя нашими страстями, грехами и пороками. Нам нужно всегда стремиться к покаянию, мы всегда должны иметь в сердцах любовь к Богу и ближним нашим, и тогда Господь будет всегда пребывать с нами до скончания века.

Сегодня мы с вами радостно прославляем Пречистую Богоматерь и возносим Ей молитвы пред иконой Ее, именуемой Иверской. В древние времена, когда Церковь терзали нестроения еретиков иконоборцев, воинам императора было поручено уничтожить образ Пречистой Богоматери, который хранился в доме одной никейской вдовицы. Когда воины пошли в ее дом, один из них метнул копье в лик Богоматери. Из лика Пречистой пошла алая кровь. Вдовица умоляла воинов, чтобы они отсрочили исполнение приказа до утра, и они согласились повременить до утра. Когда они покинули ее дом, она вынесла образ Богоматери на море, поставила его на воды морские с молитвой обратилась к Владычице, чтобы Она Сама нашла место для сего образа. К великому удивлению и радости, икона сама пошла по водам морским. Образ достиг святой горы Афонской, и братия Иверского монастыря видели знамение на море: от воды до самого неба исходил как бы огненный столп. Монахи постились и молились Пречистой, и Она явилась икону Гавриилу и сказала: «Иди и возьми икону Мою». Когда образ принесли в монастырский храм, икона ушла со своего места на врата святой обители, так повторялось трижды, затем Пречистая Владычица снова явилась и открыла Свою волю: «Не вы будете охранять Меня, но Я вас». С Иверским образом связаны предания о кончине всего мира, сказано, что как только икона Пречистой чудесным образом покинет Иверскую обитель, Матерь Божия уйдет со святой Афонской горы, вскоре настанет конец миру сему. По милости Божией икона Владычицы пребывает в обители и хранит свой удел и всех, кто с верою и любовию прибегает к Ее Божественному Сыну и к Ее Пречистому заступлению. Матерь Божия молится о всех, кто просит и молится пред Ее образами. Мы помним пророчество Пречистой: «Где будет икона Моя, там и Я с ней буду присутствовать незримо». Знаем, что в древние времена, когда на престоле царей российских был Алексей Михайлович Романов, по просьбе архимандрита Новоспасского монастыря Никона, будущего Святейшего Патриарха, было подано прошение архимандриту Иверского монастыря на Афоне Пахомию, чтобы братия прислала копию образа Пречистой Богоматери. В то время тяжелейшим недугом страдала дочь Алексея Михайловича, она была парализована и не могла вставать на свои ноги. Афонские монахи написали образ Пречистой, но чтобы привезти его в наше Отечество, нужно было пересечь реку Дунай. Неправославные перевозчики отказывались перевозить икону на другой берег реки бесплатно, а денег у монахов не было, они не могли заплатить. Пречистая явила Свою помощь: Она явилась богатому греку Мануилу и сказала: «Иди, заплати за переправу иконы Моей». Он пошел на берег, увидел иноков с иконой Пречистой Богоматери, заплатил паромщикам, и они перевезли образ. Так икона пришла в нашу древнюю столицу Москву. Когда патриарх, царь и весь народ града вышли встречать Пречистую Богоматерь, болящая царевна не могла никого дозваться. Одна из служанок сказала ей, что все ушли встречать Пречистую, и она вскочила со своего одра и побежала встречать икону Пречистой! Тотчас она получила исцеление! Затем она спрашивала близких, почему же ее оставили и не взяли на встречу образа Владычицы, ей никто ничего не смог ответить, лишь стояли и плакали, видя чудо, которое совершила Пречистая над их дочерью. До сих самых пор Владычица мира охраняет нашу древнюю столицу Москву Своим образом Иверским, и мы верим и знаем, что наше Отечество – это удел Пречистой Богоматери, и сегодня, прославляя Воскресшего Христа, мы прославляем Пречистую Его Матерь, Которая денно и нощно у Престола Божия молится о Церкви нашей Православной, об Отечестве нашем и о всем народе Божием, который верит в Господа Воскресшего и прославляют Его чистым и радостным сердцем во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков.

Аминь!