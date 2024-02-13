Митрополит Корнилий восславил икону "Утоли мои печали"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 февраля, в праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали», молился за Литургией в Ильинском соборе областной столицы.

По окончании Литургии архипастырь совершил славление и молитву перед образом Пресвятой Богородицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие хора Ильинского собора под управлением Андрея Кузива.

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Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», прославилась в Москве многими чудесами со второй половины ХVIII века, а особенно во время чумы в 1771 году. Икона принесена в Москву казаками в 1640 году в царствование Михаила Феодоровича (1613-1645) и помещена в храме святителя Николая на Пупышах в Садовниках. Одно время, вероятно, вследствие пожара и неоднократных перестроек храма, об иконе забыли, она была заброшена и находилась на колокольне в великом небрежении. Но обильные милости, явленные через нее Божией Матерью, заставили вспомнить забытую святыню и отвести ей подобающее место в храме, в котором впоследствии был устроен придел в ее честь.

Празднование чудотворной иконе было установлено в 1760 году в память исцеления больной женщины, удостоившейся видения этого святого образа и исцелившейся после молебна перед ним в церкви святителя Николая на Пупышах в Москве. К этому же времени относятся составленные ей службы и акафист. Чтимые списки с иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», находятся во многих храмах Москвы и других городов.