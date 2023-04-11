Митрополит Корнилий совершил литургию в Северодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 апреля, в Светлый вторник, совершил Божественную литургию в храме Владимирской иконы Божией Матери в Северодвинске.

Архипастырю сослужили архангельские и северодвинские клирики, пел квартет архиерейского хора.

После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой!

Христос Воскресе!

Сегодня за Божественной литургией мы с вами слышали евангельское повествование о том, как в третий день апостолы Клеопа и Лука путешествовали в селение, называемое Эммаус, и Господь Воскресший приблизился к ним и шел рядом, но «очи их держастася», как пишет евангелист, то есть они не узнали Воскресшего Христа. Спаситель спросил, о чем они рассуждают между собою и отчего печальны. Тогда один из них, Клеопа, сказал Ему в ответ: «Неужели Ты один из пришедших во Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни; о том, что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. Мы надеялись, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло». На это Воскресший Господь сказал им такие слова: «О, несмысленные и косные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков Господь изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Они приблизились в весь, день клонился к вечеру, и они стали просить Господа остаться с ними, и Он вошел и остался. За трапезой Господь взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Их глаза открылись, и они узнали Его, но Он тотчас стал невидим. И они стали говорить между собою: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дорогое и когда изъяснял нам Писание?» Почему же апостолы сразу не узнали Христа? Потому что в тот момент их сердца терзало сомнение: «Мы надеялись, что Он есть Избавитель Израиля…» Господь не открыл Себя сразу, но стал говорить то, что предсказывали пророки о Христе Спасителе. Лишь после преломления хлеба они узнали Господа, потому что это таинство Евхаристии, в котором каждый из нас узнает Спасителя в причащении Святых Христовых Таин. Господь стал невидим пред ними, и мы, совершая свое служение, должны помнить о том, что Господь невидимо споспешествует нам и нашему христианскому служению, и никакое сомнение в вере не должно касаться наших сердец. Порой наша вера колеблется и, конечно, Господь по нашему неверию может удаляться от нас. Некий человек шел по своему земному пути и всегда видел рядом с собой стопы Господа. Однажды ему стал так тяжело в жизни, что он стал видеть только одни стопы – свои, а стоп Господа не видел. Когда в его жизни снова воцарились мир и благодать, он вновь стал видеть стопы Спасителя и спросил: «Господи, где же Ты был, когда меня посещали беды и скорби? Я видел только свои стопы». Господь ответил ему: «В то время Я нес тебя на руках, и ты видел не свои, а Мои стопы». Возлюбленные во Христе братья и сестры, никогда не будем отчаиваться в своих скорбях, напастях, бедах и неприязнях. За всё будем благодарить Господа и знать, что Он невидимо пребывает рядом с нами и помогает нести наш жизненный крест.

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Церковь чтит образ Богоматери «Иверская. Благая Вратарница». В сей день, во вторник Светлой седмицы, образ явился на горе Афонской, икона пришла по морю, и иноки видели огненный столп от воды до самого неба. Преподобному Гавриилу, который подвизался в Иверском монастыре, явилась Пречистая Богородица и сказала ему идти и взять икону Ее. Гавриил вышел на берег моря, взял цельбоносный образ Пречистой Богоматери, именуемой «Иверская». Сей образ пришел из далекой Никеи, он находился у одной вдовы. В те времена свирепствовала иконоборческая ересь, и воинам было поручено истребить эту икону. Когда они вошли в дом вдовы, метнули копье в лик Богоматери, и из образа пошла алая кровь. Сегодня на Иверской иконе мы видим на Пречистом лике Пресвятой Девы рану и кровь, которые источил образ, то есть Богоматерь как живая пребывала в этом образе. Действительно, неложно обещание Владычицы мира: «Где будет икона Моя, там и Я с ней буду незримо присутствовать». Где икона Богоматери, там и Она, Пречистая видит и слышит всех, кто с верою и любовию приходит к Ней с просьбой о помощи. Вдова, чтобы спасти икону, вынесла образ и поставила его на воду морскую, и сия святая икона сама прибыла к Афонской горе и явилась во вторник Светлой седмицы. По сей день сия святая икона пребывает в Иверской обители, и хранит Благая Вратарница не только избранную святую гору, но и весь православный мир.

В святые светлые пасхальные дни будем преисполняться радостью о Воскресшем Господе и Спасителе нашем. И, как сегодня мы слышали в евангельском чтении, разве не горели сердца наши, когда Господь шел рядом с нами. Так и наши сердца горят, когда мы празднуем Светлое Христово Воскресение и прославляем Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца. Пусть пасхальная радость всегда укрепляет всех нас и утверждает в вере в Воскресшего Господа во веки веков. Аминь!