Школьникам напомнили об архангельских матерях-героинях, проводивших сыновей на войну

Сотрудники исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) для старшеклассников Североонежской средней школы организовали патриотическое меропрятие.

Инициатива его проведения принадлежит женсовету учреждения. Организаторы посвятили урок памяти подвигу семей в годы Великой Отечественной войны и СВО. Неслучайно его провели в преддверии празднования 79-ой годовщины победы в ВОВ и приурочили к Году семьи, объявленному Президентом России.

Сотрудники ИК-21 ОУХД начали мероприятие строками из известной песни на слова Евгения Аграновича - «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Присутствующим рассказали о семьях – героях Советского Союза, о семьях, где с фронта вернулись живыми все сыновья, а также о матери, потерявшей в войне 1941-1945 годов всех сыновей. Так, школьники узнали о матери-героине Епистинии Федоровне Степановой, потерявшей на фронтах всех девятерых детей и получившей орден Отечественной войны 1 степени.

Почти такая же судьба была и у жительницы Шенкурского района Архангельской области Анны Васильевны Долгобородовой, потерявшей на фронте восьмерых из десяти сыновей. Вспоминали рассказчики и героически погибших семерых братьев Газдановых, память которых увековечена летящими журавлями. Также ребятам напомнили и об уникальном случае семьи Лысенко, в которой все 10 сыновей вернулись с войны живыми.

Подобные мероприятия на постоянной основе проводятся сотрудниками ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области. Они важны в деле воспитания подрастающего поколения, чтобы сохранить и увековечить память тех, кто ценой своих жизней спасал других.