Архангелогородцы сталкиваются с абьюзом от начальства на работе

4 из 10 архангелогородцев сталкивались со злоупотреблениями властью со стороны руководства на работе, чаще всего к ним относят нарушения Трудового кодекса.

С проявлениями абьюза со стороны начальства лично сталкивались 39% опрошенных. Причем чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет (46%), они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений, недаром психологи отзываются о современной молодежи как о поколении, максимально ориентированном на психологический комфорт.



Злоупотреблениями властью на работе, судя по комментариям, северяне считают различные нарушения трудового законодательства (невыплата или задержка выплаты заработной платы, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно), самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.



По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2019 году, экономически активные граждане стали чаще жаловаться на злоупотребления властью со стороны руководства: 31% пять лет назад и 39% сегодня.

(картинка с https://dzen.ru/a/ZDzbwnT4MEPzqEIH)