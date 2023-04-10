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Архангелогородцы считают главным источником стресса свое начальство

Архангелогородцы стали чаще называть коллег главным источником стресса на работе

 Однако антилидером этого рейтинга является плохое отношение начальства к подчиненным (15% голосов). 14% опрошенных считают основным источником нервотрепки поведение коллег. Еще по 7% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. Низкий уровень заработка нервирует каждого пятого. По 4% испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков. По 3% — из-за перегрузки и поведения клиентов. 2% назвали главным источником стресса «бардак в компании».

 Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.

Также жители Архангельской области назвали источником стрессов рабочие дедлайны.

15 май 10:54 | : Будни

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