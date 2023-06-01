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Четверть жителей Архангельской области испытали на себе домогательства на работе

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, как часто трудящиеся жители СЗФО сталкиваются лично с сексуальными домогательствами на собеседованиях или на работе. 

Выяснилось, что с разными формами домогательства в ходе собеседования или на работе сталкивались 15% опрошенных работающих жителей СЗФО. Отметим, что по сравнению с общероссийскими показателями это самый низкий уровень (в среднем по стране с приставаниями со стороны начальства или коллег сталкивались 24% опрошенных). Важно также отметить, что ситуация с домогательствами среди петербуржцев диаметрально противоположная тому, что происходит в других регионах СЗФО: петербуржцы чаще других россиян сталкиваются с харрасментом на работе (об этом заявили 28% опрошенных горожан). Среди жителей Архангельской области подобные жалобы составляют примерно 25%.

В разрезе профессий: о нежелательных прикосновениях чаще других заявляют юристы (19% представители этой сферы), маркетологи и пиарщики (14%), а также административный персонал (15%).  О принуждении к интимной близости рассказывали еще 10% работников юридической сферы, а также по 5% работников сферы производства и транспорта. О неприличных высказываниях или оскорблениях со стороны коллег и руководства рассказали также 12% работников научной и образовательной сферы, а также 12% топ-менеджеров. Кроме того, заявили о случаях требования излишней сексуальности (в одежде, в поведении) 3% работников сферы управления персоналом. Кроме того, представители этой же профсферы в 3,5% случаев заявляли об изнасилованиях на работе.  

Наибольшей группой риска, чаще других сталкивающихся с домогательствами на работе оказались линейные руководители (23% работников этой категории заявляли о разных видах харрасмента на работе) и начинающие специалисты (16%). Женщины-работницы самых разных должностей отмечали ситуации приставания со стороны коллег и начальства на 19% чаще, чем мужчины. Так, 35% опрошенных женщин (то есть каждая третья прошедшая опрос) честно призналась, что сталкивалась с разными формами принуждения к интимной близости на работе, оскорблениями и нежелательным поведением коллег.  

Также в ходе исследования выяснилось, что в большинстве случаев работники даже не знают, есть ли в их компаниях какие-либо процедуры предотвращения или расследования случаев домогательств. Об этом заявили 67% жителей СЗФО. В других случаях люди отмечали, что у них в компании есть запрет на домогательства и он прописан в политике компании (5% опрошенных). Лишь у 4% на работе проводится регулярное обучение сотрудников корпоративной этике. У 5% есть регламент сообщения о случаях домогательств, в том числе анонимно. У 3% на работе есть механизмы защиты сотрудников, которые сообщили о домогательствах. Также в 2% случаев на работе у опрошенных существует специальная комиссия по расследованию таких случаев. Также респонденты отмечали, что случаи домогательства в их компаниях сведены к минимуму, потому что они работают на «удаленке».   


24 июль 08:30 | : Скандалы

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