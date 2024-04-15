Митрополит Корнилий: "Господь с великим долготерпием правит миром"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 апреля, в неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, предстоя за Божественной литургией святителя Василия Великого, мы с вами, возлюбленные о Господе братья и сестры, слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Марка о том, как некий человек из народа обратился ко Господу нашему Иисусу Христу с такими словами: «Учитель! Я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Когда отрока сего привели ко Спасителю, Господь обратился к его несчастному отцу с такими словами: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему». Тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи! Помоги моему неверию». Каждый православный христианин должен верить Господу Богу непоколебимо, и если мы будем иметь такую веру и обращаться с нею к Богу, то все наши прошения, о чем бы мы ни молились, Господь всегда исполнит. Всё, о чем заповедовал Христос Спаситель, мы должны исполнить, но заповедь иметь веру, хотя бы с зерно горчичное, дабы передвигать горы, наверное, одна из самых трудных.

Один подвижник пришел в некий монастырь и, общаясь со старцем, сказал: «Есть ли ныне среди мира некоторые святые творящие чудеса, как сказал Господь в Евангелии Своем: "если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас"?» В то время как святой произносил эти слова, гора сдвинулась со своего места и приблизилась к морю. Тогда сей человек, приподнявшись и заметивши, что гора двигается, сказал, обратясь к ней: «Я тебе не приказывал сдвинуться с места, но я беседовал с братом; посему ты встань на место свое!» Когда только он сказал это, гора действительно стала на своем месте. Воистину всё возможно верующему во Христа Спасителя!

Вера воодушевляла святых великомучеников и мучеников, которые до последней капли крови, до последнего своего издыхания свидетельствовали о Христе Спасителе нашем. Вера вдохновляла преподобных отцов, которые десятилетиями жили в пустынях, не видя ни единого человека, и молились за весь мира. Вера приводила страшных разбойников к покаянию, стучала в их сердца, и они чистосердечно приносили покаяние во грехах своих. В сегодняшнем евангельском повествовании Господь спросил у несчастного отца, может ли он веровать, он ответил: «Верую, Господи! Помоги моему неверию», и Господь по вере отца исцелил его одержимого сына. Апостолы, к которым до этого обращался несчастный отец, и они не смогли исцелить его сына, наедине спросили у Спасителя, почему они не смогли исцелить бесноватого, и Господь ответил им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Поэтому Святая Церковь в сей воскресный день, четвертую неделю Великого поста, предложила нашему вниманию это евангельское чтение. Мы должны почерпнуть урок о том, для чего мы молимся и постимся в благословенные дни Святой Четыредесятницы. По слову Христа Спасителя, ибо род сей изгоняется только постом и молитвой. Возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами порой совершаем молитву торопливо, а иногда вообще 24 часа в сутки уделяем внимание только бренному телу, а для заботы о душе не находим и нескольких минут, но как же мы должны молиться? Как мы должны обращаться к нашему Небесному Отцу? Святой царь псалмопевец Давид говорит такие удивительные слова: «Да усладится тебе беседа моя». Это сказано о нашей молитве! Мы должны заботиться не столько о количестве прочитанных молитв, но и о том, с каким сердцем мы молимся, чтобы наша молитва была угодна Богу, и Господь слышал нас. Иной раз кто-нибудь скажет: «Я молюсь, а Господь не исполняет просимого». Так бывает потому, что молитва рассеянная, поэтому тщетная пред Богом. Будем с глубокой, твердой и непоколебимой верой в Бога должны обращаться к Нему, чтобы Господь слышал нашу молитву.

В житии преподобного Феодора Едесского есть сказание о том, что у одной благочестивой жены были три сына, два скончались, а третий был при смерти. Тогда она взяла младенца и понесла его к преподобному Феодосию Столпнику, который жил недалеко от стен их града. По дороге сын умер, и мать не знала, что делать. Навстречу шла жена блудница, и мать в отчаянии обратилась к ней: «Помолись за моего сына Богу, чтобы Господь ее воскресил». Женщина сказала, что она явная грешница, повинна во многих преступных и скверных делах и потому не смеет обратиться к Богу с ходатайством, и не может даже поднять глаза свои на небо и открыть уста для молитвы. Но несчастная мать со слезами била себя в грудь и просила ее помолиться Богу. Тогда грешница встала на колени и попросила Господа Бога, она обратилась к Нему с такими словами: «Не дерзая просить прощения своим бесчисленным беззакониям, молю об этом непорочном младенце, о чем просит меня с настойчивостью эта целомудренная раба Твоя. Жизнодавец, Спаситель всех! Даруй жизнь этому отроку». По неизреченному благоутробию Божиему, когда грешница помолилась таким образом, ребенок ожил. Преподобный Феодосий Столпник был свидетелем всей этой картины, и он увидел яркий свет, сошедший с неба и осиявший молящуюся грешницу, ребенка и плачущую мать. Вот, что может совершить Господь по вере людей! По вере Он может сделать всё, о чем бы мы ни просили, если это будет во благо и во спасение нашей бессмертной души. Господь Бог может остановить солнце, и оно будет стоять, сколько угодно будет Богу. Господь может остановить войны, нестроения, наводнения и всё, что угодно. Своим Словом Господь Бог с великим долготерпением правит нашим миром, а мы должны всегда иметь веру в Бога и возносить Ему горячие молитвы.

Сегодня Святая Церковь празднует память святого преподобного Иоанна Лествичника. Он был сыном преподобных Ксенофонта и Марии. Будущий великий подвижник с раннего возраста возлюбил Христа, и Господь возлюбил его. Он пошел подвизаться на Синайскую гору, в библейское место, где пророк Моисей сорок дней постился и молился Господу Богу и получил заповеди, по которым живет человечество даже до настоящего дня. Там был построен монастырь Неопалимой купины, ныне обитель святой великомученицы Екатерины, и ныне паломники могут приезжать туда и посещать монастырь. В нем святой Иоанн Лествичник был пострижен преподобным Мартирием и подвизался много лет. Когда он был совсем молодым иноком, однажды вместе со своим наставником приходил к авве Анастасию Синайскому, и он пророчески свидетельствовал о нем, как о будущем игумене Синайского монастыря. «Скажи мне, Мартирий, откуда у тебя ученик сей, и кто постриг его в иночество?», — спросил авва Анастасий. «Раб он твой, отче, и я постриг его», — отвечал Мартирий. Тогда Анастасий сказал с удивлением: «О авва Мартирий! Ты постриг игумена Синайской горы». В другое время, также взяв с собою сего Иоанна, наставник его авва Мартирий пошел к великому старцу Иоанну Савваиту. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и облобызал руку его; авве же Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Савваита Стефан спросил старца: «Почему ты так сделал, отче? Не учителю, но ученику умыл ноги и руку того целовал?» На это старец ответил: «Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот юный инок; принимал же я игумена Синайского, и игумену умыл ноги». Сии пророчества в точности исполнились, и преподобный Иоанн стал игуменом Синайской горы. Мы не имеем его святых мощей, но имеем пример его жизненного подвига и наставления его «Лествицы», которую он написал для нашего вразумления и назидания.

В святые спасительные дни Великого поста Святая Церковь особо обращается к преподобному Иоанну с горячей молитвой, чтобы он своим жизненным подвигом, своим наставлением вразумил нас, как нам прожить предстоящие седмицы, завершающие пост, чтобы в наше сердце постучало покаяние, и мы укрепились в истинной вере в Бога, и чтобы Господь, как в евангельском повествовании об исцелении прокаженного, сказал нам: «Да, желаю! Очистись!» Для этого мы с вами должны обратиться к Богу с такой же молитвой, с которой обратился сей прокаженный. Наша душа страдает от грехов, как прокаженный страдает от своего недуга, и мы должны сказать: «Господи, если желаешь, очисти нас!» Милосердный Господь, видя нашу веру и упование на Него, наши молитвы и пост, очистит наши согрешения вольные и невольные и сподобит всех нас быть причастниками жизни вечной во Христе Иисусе, Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!