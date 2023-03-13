Проповедь митрополита Корнилия на подворье Веркольского монастыря

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 марта, в неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского на подворье Артемиево-Веркольского монастыря в областной столице.

Архипастырю сослужили клирики епархии, пел архиерейский хор (регент Татьяна Горшкова).

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником воскресного дня и с праздником памяти преподобного Иоанна Лествичника.

Сегодня за Божественной литургией мы слышали повествование святого апостола и евангелиста Марка о том, как некий человек, у которого сын страдал беснованием, обратился ко Христу Спасителю. «Учитель! — сказал сей человек Господу нашему Иисусу Христу. — Я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Господь наш Иисус Христос, Который никогда не проходил мимо человеческой скорби, обратил на этого человека внимание и сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему». Каждый человек, у которого есть дети, знает, как тяжело видеть свое чадо в страшной болезни, а наипаче в бесновании, но этот отец собрал в своем сердце все силы и сказал Спасителю со слезами: «Верую, Господи! Помоги моему неверию». Перед тем как исцелить отрока, Господь спросил его отца, как долго он беснуется, и несчастный отец ответил: «С детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его». Каждый человек имеет физические недуги, но тот, кто страдает беснованием, не может контролировать свои поступки, им управляет диавол, и никакой земной врач не может дать исцеление от этого страшного недуга. Господь же одним Своим словом исцелил бесноватого юношу, но сказал такие слова: «О, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» К кому же обращены эти слова? Не к роду человеческому, но к диаволу, который желает погибели каждому человеку. Мы знаем, что люди подвержены греху и, конечно, когда видим согрешающего человека, начинаем его осуждать, ругать его, но порой не думаем, что он совершает грехи под воздействием диавола. Если человек болеет гриппом или страдает, например, онкологическим заболеванием, мы не ругаем его, так же мы не должны ругать человека, который согрешает, ведь он нарушает заповедь Божию по наущению диавола. Святые отцы, которым открыт невидимый мир, иногда видят, как возле того или иного человека вьются бесы, как пчелиный рой, и научают его впадать в страсти, пороки и беззакония. Блажен человек, который не бывает покорен диаволу и не принимает его наущений в помыслах! Во все дни жизни нашей, а наипаче в святое время Великого поста мы с вами должны всячески противостоять силе бесовской, чтобы она нам ни навевала, чтобы она ни говорила, мы должны обращаться к Господу со словами, с которыми обратился ко Христу отец бесноватого юноши: «Верую, Господи! Помоги моему неверию», и только с помощью Божией мы можем противостоять врагу нашего спасения.

После того, как Господь исцелил отрока, ученики Его спрашивали Его наедине: «Почему мы не могли исцелить его?» Спаситель ответил им такими замечательными словами, которые как никогда актуальны для нас в спасительные дни Святой Четыредесятницы: «Сей род (то есть род бесовский) изгоняется только молитвою и постом». При нашей молитве к Богу мы должны иметь воздержание от грехов, страстей и пороков. Иногда мы ходим в храм, молимся Богу, но как только выходим за стены храма, начинаем жить хуже язычников. А наипаче в дни святого Великого поста. И люди, которые видят нас со стороны, удивляются, что верующие люди могут так безобразно себя вести во дни Святой Четыредесятницы. Да не случится так с нами, чтобы мы кого-то соблазнили и ввели в грех своим безрассудным поведением! Сегодня слова Христа Спасителя научают нас многому: мы должны знать, для чего мы молимся Богу и для чего постимся. Для того, чтобы победить врага нашего спасения, спасти свою душу, и если уж враг искусил нас, Господь дает нам для этого покаяние. Господь радуется о том человеке, который приносит достойные плоды покаяния, как учит нас Иоанн Креститель. Обратим внимание на слова несчастного отца: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Они говорят нам о твердой и крепкой вере в Бога. Временами наша вера начинает колебаться. Апостол Петр с твердой верой и упованием на Господа шел по воде, как по тверди, но лишь только в его сердце закралось сомнение, и вера пошатнулась, он стал тонуть. Зададим сегодня себе вопрос: что же может вера? Страшных разбойников вера приводила к покаянию, вера вселяла преподобных отцов в далекие пустыни, где они, десятками лет не видя человека, созерцали Бога и молились за весь мир. Действительно, как говорит Священное Писание, те, кого весь мир был недостоин, скитались в пустынях, горах, пещерах и ущельях. Вера воодушевляла святых мучеников, которые шли и исповедовали имя Христово до последней капли крови и до последнего своего издыхания.

В житии преподобного Феодора Едесского есть сказание о том, что у одной благочестивой жены были три сына, два скончались, а третий был при смерти. Тогда она взяла младенца и понесла его к преподобному Феодосию Столпнику, который жил недалеко от стен их града. По дороге сын умер, и мать не знала, что делать. Навстречу шла жена блудница, и мать в отчаянии обратилась к ней: «Помолись за моего сына Богу, чтобы Господь ее воскресил». Женщина сказала, что она явная грешница, повинна во многих преступных и скверных делах и потому не смеет обратиться к Богу с ходатайством, и не может даже поднять глаза свои на небо и открыть уста для молитвы. Но несчастная мать со слезами била себя в грудь и просила ее помолиться Богу. Тогда грешница встала на колени и попросила Господа Бога, она обратилась к Нему с такими словами: «Не дерзая просить прощения своим бесчисленным беззакониям, молю об этом непорочном младенце, о чем просит меня с настойчивостью эта целомудренная раба Твоя. Жизнодавец, Спаситель всех! Даруй жизнь этому отроку». По неизреченному благоутробию Божиему, когда грешница помолилась таким образом, ребенок ожил. Преподобный Феодосий Столпник был свидетелем всей этой картины, и он увидел яркий свет, сошедший с неба и осиявший молящуюся грешницу, ребенка и плачущую мать. Вот, что может твердая вера в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Такую твердую веру имел чтомый сегодня нами преподобный Иоанн Лествичник. Он был сыном преподобных Ксенофонта и Марии. Будущий великий подвижник с раннего возраста возлюбил Христа, и Господь возлюбил его. Он пошел подвизаться на Синайскую гору, где был пострижен преподобным Мартирием. Будучи послушником преподобного Мартирия, вместе со своим наставником Иоанн приходил к авве Анастасию и к авве Иоанну Синайскому, и они уже тогда пророчески свидетельствовали о нем, как о будущем игумене Синайского монастыря. Мы с вами знаем о том, что преподобному было открыто будущее как настоящее. Однажды его послушник Моисей носил землю для насаждения огорода в святой обители, и в полуденный час, когда было очень жарко, прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келии и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал: «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?» Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда Моисей вечером возвратился, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: «Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал…». Вот, что может искренняя молитва за наших близких!

Возлюбленные во Христе братья и сестры, будем влагать в наши сердца всё, чему учит нас Христос Спаситель в Евангелии, будем твердо и несокрушимо верить в Господа Бога и иметь молитву и пост, которыми по милости Божией победим врага рода человеческого и спасем свою бессмертную душу. Пусть в этом поможет нам Господь Своею благодатию и неизреченным человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)