В Архангельской области взрывают лед на реках

— В рамках превентивных мероприятий по прохождению ледохода и паводка на реках Архангельской области, отделом специальных работ центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, были проведены взрывные работы в Холмогорском районе возле деревень Ступино и Орлецы. Произведено два подрыва, использовано 300 килограмм взрывчатки. На сегодняшний день это самый проблемный участок, который необходимо подготовить к прохождению паводка. Лёд достаточно толстый, кристаллический, примерно от 80 сантиметров до метра, — рассказал Михаил Дерягин начальник областного Центра обеспечения гражданской защиты.

В планах специалистов Центра гражданской защиты провести аналогичные работы в районе Лая Приморского района Архангельской области и на реке Пинега во избежание возникновения ледовых заторов.

Напомним, в минувшие выходные спасателями было проведено опиливание свайного основания низководного моста через реку Курья в д. Анашкино. Основная задача — это ослабить нагрузку из-за ледохода на мостовые опоры и помочь жителям оставаться с мостовым сообщением на более продолжительное время. Поскольку некоторые мосты в Архангельской области с наступлением весны приходится разбирать и возводить сооружение только ближе к лету.

Распиливание ледово-снежных масс осуществлялось с помощью уникальной техники. Работы велись на УРМ (установке распылительной многофункциональной), разработанной российским учёным — профессором Владимиром Роенко из Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Оборудование сконструировано на базе автомобиля КАМАЗ и является единственным экземпляром в России с таким оснащением. Применение этой технологии при ледорезных работах— самое щадящее и экологичное относительно иных видов работ по расчистке ледовых преград.