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Прокуратура Архангельской области отметила спад детской преступности

По результатам надзорной деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2023 году прокурорами выявлено 1326 нарушений закона, опротестовано 295 правовых актов, в суд предъявлено 20 исков, внесено 320 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 284 лица, объявлено 5 предостережений, возбуждено и расследуется 2 уголовных дела.

В ходе проверок прокурорами выявлены факты несвоевременной постановки несовершеннолетних на профилактический учет либо преждевременного снятия с него, неэффективной индивидуальной работы с ними, непринятия мер по выявлению, разобщению и переориентации антиобщественных групп, блокировке в сети «Интернет» ресурсов, содержащих вредоносный контент, неоказания необходимой социально-психологической помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, осуществляется выявление лиц, склонных к проявлениям криминальных субкультур.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования уполномоченными органами приняты меры, направленные на предупреждение и коррекцию девиантного поведения подростков, снижение количества и тяжести преступлений, совершенных несовершеннолетними, что способствовало формированию некоторых положительных тенденций в сфере подростковой преступности. 

В 2023 году число преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 18,1 %, лиц, их совершивших, на 8,2 %. Сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, в состоянии алкогольного опьянения, тяжких и особо тяжких преступлений.

За 2 месяца 2024 года также отмечается снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 27,5 %, лиц их совершивших, на 41%.  

04 апрель 11:42 | : Будни

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