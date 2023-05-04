Архангелогородцы ценят добрых, но женятся на красивых

В преддверии Дня семьи, любви и верности SuperJob узнал у архангелогородцев, какими качествами должны обладать настоящие мужчины и женщины и по каким критериям выбирают супругов.

В топ-3 характеристик настоящего мужчины, по мнению женщин, входят ответственность (ее назвали 37%), честность (30%) и интеллект (24%). Эти же качества в числе наиболее ценных назвали и сами мужчины. А в первой тройке критериев, по которым респондентки выбирали будущих мужей, — доброта (36%), надежность (31%) и порядочность (25%).



Ум наряду с верностью характеризует и настоящую женщину, так считают по 24% мужчин. Представительниц прекрасной половины человечества, по мнению мужчин, также должны отличать доброта (23%) и красота (22%). Женщины солидарны с мужчинами относительно ума и доброты, на третьем же месте у северянок — честность, красота не вошла даже в топ-5 (11% голосов). А ведь именно привлекательность, судя по опросу женатых мужчин, имела для них решающее значение при выборе спутницы жизни (40%), ум — на втором месте (24%), на третьем — верность (16%).



Хозяйственность как ключевое качество настоящей леди женщины также упоминали значительно реже мужчин (12 и 4% соответственно), зато чаще говорили о мудрости, ответственности и целеустремленности.