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Митрополит Корнилий: "Если человек гордый, то он глуп"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 марта, в неделю о блудном сыне, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами слышали за Божественной литургией повествование святого апостола и евангелиста Луки, в котором Господь наш Иисус Христос изрек притчу о блудном сыне. У некоего человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче! Дай мне полагающуюся мне часть имения». Отец разделил имение и отдал часть своему младшему сыну. Святые отцы говорят, что под отцом в этой притче иносказательно понимается Отец наш Небесный, Господь Бог. А два его сына — это всё человечество. Что двигало младшим сыном? Прежде всего, гордость. Если человек горд, то он, естественно, глуп. По гордости и глупости младший сын пришел к отцу требовать часть имения. Гордый человек глуп потому, что он не понимает, что вся его жизнь принадлежит не ему, а воле Божией. Когда мудрые люди, например, родители предупреждают гордого и глупого человека, предостерегают его, призывают остановиться, он не слушает их, ему кажется, что он умнее всех, и остановить его, к сожалению, порой может только тюрьма или прочее несчастье. Итак, в евангельской притче отец отдал младшему сыну его часть имения, и он, получив причитающееся, отправился в далекую страну. Там он, естественно, не начал работать, но стал жить праздно и расточил имение свое, живя распутно, как пишет евангелист. Когда он истратил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Как понимать, кто же такой житель той страны? Это бес, который управляет людьми, отказавшимися от Бога и от опеки своих родителей. Они всегда попадают под контроль врага рода человеческого. Бес заставил этого несчастного сына пасти свиней, а под ними можно понимать страсти человеческие, которые, подобно свиньям, ненасытны. Например, если человек всех осуждает и сплетничает, ему очень трудно остановиться и перестать злословит, потому что ему хочется все больше и больше грешить. Так бывает со всеми страстями — если мы с ними не боремся, они утучняются, не имея никакого предела. Однажды блудный сын опомнился, в его сердце постучало покаяние, и он вспомнил о своем отце. Придя в себя, он сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: "Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих"». Он оставил всё и пошел в дом своего отца. А что же отец? Отец — Человеколюбивый Господь Бог, Который желает каждому из нас спасения нашей бессмертной души. Господь имеет к нам особую любовь, как к Своим чадам. И в евангельской притче отец идет навстречу своему блудному сыну и с радостью целует его. Сын же сказал ему: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». Отец же сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Любящий отец принял его не как наемника и слугу, но в достоинстве своего верного сына. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка». Старший брат, как пишет евангелист, осердился и не хотел войти. Что же сделал отец? Он вышел к нему звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Что двигало старшим сыном? Страсть, называемая завистью. Зависть была присуща даже ангелу деннице, который вознегодовал на Бога и захотел иметь больше, чем у него было, и был он низвергнут в преисподняя земли. Зависть — страшное греховное чувство, из которого брат может убить брата. Так Каин убил своего смиренного брата Авеля. Казалось, что потерял старший сын? Ничего. Лишь зависть говорила в нем. Отец ответил ему: «Сын мой! Ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Бог правит миром с долготерпением и человеколюбием, и поэтому Он знает, кто прав и кто виноват, суд Божий праведен для всех. Возлюбленные во Христе братья и сестры, неслучайно притчу о блудном сыне предлагает нам Святая Церковь во вторую подготовительную неделю к святому великому посту. Церковь призывает нас начать подвиг поста и молитвы, памятуя о том, что как бы далеко мы ни уходили порой от Бога, мы всегда можем покаяться и вернуться в лоно Церкви Христовой. В нашем сердце всегда должно возникать желание прийти в храм Божий и сказать пред священником, свидетелем нашей исповеди: «Я согрешил на небо и пред Господом Богом». Каждого кающегося человека Господь принимает и радуется о нем, как сегодня радовался отец возвращению своего блудного сына. Пусть Господь укрепляет всех нас в нелегком служении. Будем чаще стучать в свое сердце, будить нашу бессмертную душу и идти к покаянию, чтобы Милосердный Отец Небесный, видя наше искреннее покаяние, не отверг нас, но принял и соединил нас с Собой во Христе Иисусе, Господе нашем во веки веков. Аминь!

    С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои! 

(по материалам Архангельской епархии)

04 март 09:23 | : Будни / Верую

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