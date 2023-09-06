Митрополит Корнилий рассказал о пути в вечную жизнь

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 сентября, в неделю 14-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Ильинском соборе Архангельска.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел мужской состав архиерейского хора под управлением Андрея Кузива.

По окончании Литургии архипастырь обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами за Божественной литургией слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Матфея, в котором Господь наш Иисус Христос изрек притчу о брачном пире: «Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир». Званые отказались прийти на трапезу, поэтому царь послал других рабов, чтобы они вновь пригласили людей, но опять никто не захотел пойти на брачный пир, ибо кто-то шел на поле, другие на торговлю.

О чем сказана сия притча? Кто этот царь, который решил созвать гостей на брачный пир? Святые отцы пишут, что царь — это Господь Бог, творец всей вселенной, Который послал Своих рабов, чтобы они возвестили о Его Сыне Единородном и о Его Пришествии в мир. Посланные рабы — это пророки ветхозаветные, которые открывали людям правду Божию и призывали их к принятию Мессии, Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Человечество было не готово принять Сына Божия, и многие отказались от званой трапезы.

Далее в притче говорится, что царь разгневался, ибо некоторые люди не только отказались пойти на трапезу, но даже, как мы читаем в Евангелии, схватили рабов, которые приглашали их на пир, оскорбили и убили их. Из Священного Писания Ветхого Завета мы знаем о том, какой страшной смертью умирали пророки, которые были посланы Господом Богом.

В притче сказано, что когда и второй раз никто не откликнулся на приглашение прийти на званую трапезу, царь сказал рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Брачный пир — это Святая Евхаристия, Божественная литургия, которая ежедневно совершается в православных храмах Божиих. О каких же рабах здесь говорится? Речь идет о святых апостолах Христовых, которые с проповедью о Распятом и Воскресшем Христе Спасителе мира пошли ко всем племенам и ко всем народам, созидая Церковь Христову и призывая всех ко брачной трапезе. Святитель Иоанн Златоуст сказал о Божественной Евхаристии, о которой сегодня пророчески говорится в Евангелии, такие замечательные слова: «Сия трапеза орлов, а не галок». Каждый христианин должен парить над всем земным, и недаром за Божественной литургией мы слышим такие слова: «Горé имеем сердца». К Богу мы должны обращаться всем сердцем, всей душой, всем своим помышлением.

Итак, вернемся к сегодняшней евангельской притче. Царь вновь послал своих рабов, и они, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился людьми. Царь, войдя на трапезу, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и сказал ему: «Друже! Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» В ответ он молчал. Обратим внимание, возлюбленные во Христе, на то, как обращается господин к гостю: он не укоряет его, не набрасывается на него с обличениями, никак не обзывает и не оскорбляет его, но называет его другом. Такую любовь имеет Господь к каждому человеку. Но почему же этот человек оказался не в брачной одежде? Что это означает? Это означает, что он отказался от специальной праздничной одежды, которая по восточному обычаю предлагалась каждому гостю при входе на званую трапезу. Этому человеку было чуждо покаяние. Он не ответил царю, не попросил прощения. Человек, который не приносит покаяние, не может быть участником трапезы Господней, не может вкусить Тело и Кровь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Только тот человек, который приносит достойные плоды покаяния и чистосердечно раскаивается в своих грехах, может быть участником Божественной Евхаристии и получить жизнь вечную, войти в Царство Небесное.

В сегодняшней притче Господь указывает нам, что войти в Царство Божие, уготованное святым угодникам Божиим и всем, кто знает Христа, может войти тот человек, который приносит плоды покаяния и просит Господа написать имя его в книге жизни, как мы читаем в вечернем молитвенном правиле.

Что же было дальше с несчастным человеком, который не захотел облачиться в брачные одежды? Царь сказал слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов». Что означают эти слова? Сие сказано о тех людях, которым чуждо покаяние и всё то, к чему призывает Святая Православная Церковь словами Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Такие люди сами желают того, чтобы их грехи и страсти связали их по рукам и ногам. О том, что будет дальше с этими людьми, и говорится в евангельской притче, которая завершается такими сакраментальными словами: «Ибо много званых, а мало избранных». Господь призывает ко спасению всех, двери церковные всегда открыты для тех, кто хочет прийти и вкусить Трапезу Господню и войти в жизнь вечную. Званых много, но они не откликаются на призыв Христов, а избранные оставляют всё, что есть в этом мире, и идут в храмы Божии. Они не говорят, что им некогда, что у них есть более важные дела, но оставляют все земные попечения, идут на Святую Трапезу и входят в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)