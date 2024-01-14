Митрополит Корнилий: Попросим Господа отворить наши сердца для покаяния

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 января, в неделю 33-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами за Божественной литургией слышали евангельское повествование о том, как после пребывания в пустыне, где Господь наш Иисус Христос постился сорок дней и сорок ночей, Он, услышав, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых. С того времени Спаситель начал Свое земное служение. Святой апостол и евангелист Матфей подчеркивает, что таким образом исполнилось реченное через пророка Исаию, который сказал: «Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Когда Господь крестился от Иоанна, Бог Отец свидетельствовал о Своем Божественном Сыне: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». О чем сказаны эти слова? Какое же благоволение в Его Божественном Сыне? Это сказано для нас с вами. Господь Бог желает, чтобы мы слышали Его Божественного Сына. Сегодня мы слышим сакраментальные слова в проповеди Спасителя мира, Который вышел проповедовать и стал говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». О каком Царствии проповедовал Спаситель? Святой первоверховный апостол Павел сказал: «Глаз не видел, и ухо не слышало, и на ум человеку не приходило то, что Бог приготовил для тех, кто любит Его». Об этом Царстве и проповедует Христос Спаситель, и в это Царство мы должны войти уже здесь, живя на земле! Господь говорит нам: «Царствие Божие внутрь вас есть». «Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог: храм бо Божий свят есть, иже есте вы», — говорит святой апостол Павел, поэтому мы должны содержать себя в чистоте и приносить покаяние, к которому призывает нас Господь. «Покаяние» в переводе с греческого языка означает «изменение». Мы должны не только оставить свои грехи, но изменить свою жизнь в лучшую сторону. Если не будем иметь попечения о своей душе и не принесем достойные плоды покаяния, к чему призывал нас великий пророк покаяния Предтеча и Креститель Спасов Иоанн, мы не сможем войти в Царство Божие. В церковной истории мы видим множество примеров того, как нужно приносить покаяние. Были такие люди, которым, на первый взгляд, чуждо покаяние, и они никогда, казалось, не смогли бы оставить своей греховной жизни, но Господь постучал в их сердца, и они открыли его для этой спасительной добродетели покаяния. Разбойник Варвар убил более трехсот людей, в том числе двух священников, вел страшную греховную жизнь, но однажды Господь коснулся его сердца, и он принес достойные плоды покаяния, и сподобился не только прощения всех его согрешений, но и мученического венца. Святой преподобный Нифонт с раннего детства полюбил Господа и решил служить Ему, но встретил, как бы сказали сейчас, неблагополучную компанию, и предался неправедной жизни. Однажды встретил его старый друг по имени Никодим и сказал ему такие важные для его спасения слова: «Поверь мне, брат, я никогда тебя таким не видал, как теперь: у тебя лицо страшное, как у ефиопа». Почему же его лицо изменилось? Потому что отошла от него благодать Святого Духа по его страстям, грехам и беззакониям. Эти слова пробудили в его сердце покаяние, и он стал одним из величайших преподобных отцов нашей Церкви. Преподобная Мария Египетская в юные годы своей жизни пребывала в страшных грехах, но Господь, как говорит Священное Писание, не желает смерти грешнику, и ангелы Божии радуются даже об одном кающемся грешнике. За Марию принесла Свою материнскую молитву Пречистая Богоматерь и сказала ей: «Иди за Иордан, там найдешь свое спасение». В течение многих лет преподобная Мария приносила плоды покаяния и сподобилась дара чудотворения и прозорливости от Господа Бога, и ныне мы прибегаем к ее теплой молитве и заступлению. В сей день, возлюбленные во Христе братья и сестры, попросим Господа отворить наши сердца для того, чтобы нам достойно и праведно всегда приносить покаяние и войти в Царство Небесное.

Сегодня Святая Церковь чтит память священномученика Исидора пресвитера и с ним 72-х мучеников, в Юрьеве Лифляндском пострадавших. Священномученик Исидор был священником Никольского храма в городе Юрьеве (современном Тарту в Эстонии). В 1472 году в праздник Богоявления он совершал великое освящение воды на реке Омовже и во время богослужения был вместе с прихожанами схвачен и посажен в темницу по приказу ливонских правителей, которые желали принудить православных к принятию унии с католиками. Ливонцы силою принуждали священномученика Исидора и его прихожан отречься от веры православной, но все исповедники были непреклонны и тверды, тогда их бросили под лед на реке, в том самом месте, где совершали освящение воды в день Богоявления. Весной разлившаяся река выступила из берегов своих, и явились и тела исповедников Христовых: они лежали под деревом у горы, ничем не поврежденными. Священномученик Исидор был в полном облачении, в котором он был брошен под лед. Так Господь прославил святых Своих угодников. Их тела с любовью были погребены православными около храма святителя Николая. Да укрепит всех нас Господь в стоянии за Святое Православие! Будем и мы вдохновляться подвигом святых угодников Божиих, и Господь по их молитвам да поможет всем нам нести наш жизненный крест во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!