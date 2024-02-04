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УФСИН Архангельской области продолжает трудоустраивать бывших заключенных

В рамках реализации федерального закона  "О пробации в РФ" соглашение о сотрудничестве подписали начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области Анна Урсаева и директор Архангельского областного центра занятости населения Светлана Скоморохова.  

Новый закон начал действовать с 1 января 2024 года. Согласно его требованиям предполагается создание полноценной системы ресоциализации бывших осужденных, частью которой является оказание им помощи в трудоустройстве. В подписанном соглашении этому уделено самое пристальное внимание. 

Социальное сопровождение осужденных, в отношении которых применяется исполнительная пробация, будут осуществлять сотрудники уголовно-исполнительных инспекций УФСИН. Подписанный документ предусматривает осуществление совместных мероприятий с ЦЗН по содействию в трудозанятости лиц, освобожденных из исправительных учреждений.  Стороны договорились о взаимодействии в сфере пробации в части соцадаптации и обеспечения рабочими местами лиц, в отношении которых принято решение об оказании содействия в ресоциализации. Профконсультанты окажут содействие готовящимся к освобождению и осужденным без изоляции от общества в поиске подходящей работы, предоставят услуги по профориентации, помогут с составлением резюме, проконсультируют о состоянии рынка труда в целом, о возможности переобучения и повышения квалификации, об открытии собственного дела.

Кроме того, специалисты кадровых центров региона окажут методическую помощь сотрудникам учреждений УФСИН по вопросам законодательства в сфере занятости и работе на портале «Работа России». 

Также в рамках подписанного документа запланировано создание рабочих групп и обмен информацией, совместные мероприятия и проекты.

- Подписание соглашения - это серьезный шаг в решении проблемы трудоустройства осужденных после освобождения. Мы должны помочь людям вернуться в общество и создать условия, чтобы они могли быстрее смогли адаптироваться к жизни после отбытия срока наказания,  – отметила начальник УИИ УФСИН России по Архангельской области Анна Урсаева.

 

22 февраль 10:09 | : Экономика

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