В Архангельской области освобожденные по УДО иногда возвращаются в колонию

Одной из функций уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области является осуществление контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказаний.

Данная работа ведётся сотрудниками УИИ в тесном взаимодействии с территориальными органами МВД России по оперативному обмену информацией о лицах указанной категории. С начала 2023 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 8471 человек, из них освободившихся по УДО – 988. Задача уголовно-исполнительной инспекции – своевременное выявление нарушений, допускаемых теми, кому было оказано доверие выйти на свободу раньше окончания срока наказания, назначенного по приговору суда. В итоге проведенной работы 15 представлений об отмене условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся неотбытой части наказания были удовлетворены судом, и граждане вернулись в места лишения свободы.

Отметим, что нарушениями становятся аморальный образ жизни, злоупотребление алкоголем, отсутствие реакции на профилактические беседы, регулярная смена места своего проживания без уведомления УИИ, отказ от поиска работы.