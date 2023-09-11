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В Архангельской области освобожденные по УДО иногда возвращаются в колонию

Одной из функций уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области является осуществление контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказаний.

Данная работа ведётся сотрудниками УИИ в тесном взаимодействии с территориальными органами МВД России по оперативному обмену информацией о лицах указанной категории. С начала 2023 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 8471 человек, из них освободившихся по УДО – 988. Задача уголовно-исполнительной инспекции – своевременное выявление нарушений, допускаемых теми, кому было оказано доверие выйти на свободу раньше окончания срока наказания, назначенного по приговору суда. В итоге проведенной работы 15 представлений об отмене условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся неотбытой части наказания были удовлетворены судом, и граждане вернулись в места лишения свободы.

Отметим, что нарушениями становятся аморальный образ жизни, злоупотребление алкоголем, отсутствие реакции на профилактические беседы, регулярная смена места своего проживания без уведомления УИИ, отказ от поиска работы.

13 октябрь 12:00 | : Происшествия

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