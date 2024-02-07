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Архангелогородцы мучаются на работе без свежего воздуха

Служба исследований hh.ru провели опрос среди жителей Архангельской области и выяснили, какую оценку люди ставят местам, где они работают, чего хотели бы добавить в офисное пространство, а также где они наиболее эффективно работают. О работе мечты мы говорили вчера, а сегодня – об офисах мечты. 

 Максимальная эффективность

Исследование рабочей среды жителей Архангельской области показывает, что наиболее эффективно люди работают в собственных кабинетах – об этом заявили половина или каждый второй опрошенный (53%). С другой стороны, каждый пятый (19%) респондент заявил, что максимально продуктивно трудится, наоборот, в неформальной или лаунж-зоне, еще 19% чувствуют, что лучше всего им работается на кухне или в кофе-зоне. 

12% опрошенных местных жителей любят изолироваться от коллег и работать в одиночестве в переговорных комнатах. В противовес им другие 8% отлично трудятся в open space. Интересно, что у 3% опрошенных на работе есть библиотека и там они отлично могут работать. А вот 2% респондентов чувствуют себя максимально продуктивно даже на созвонах или zoom-встречах.  

 Оценка офиса

40% опрошенных поставили своему рабочему офису или пространству дот 1 до 6 баллов из 10. Средняя оценка в общем составила 6,7 балла. То есть, в общем и целом, работники оценивают свои рабочие места как удовлетворительные. При этом действительно высокие оценки по 9 и 10 баллов люди ставили не часто – 8% и 17% опрошенных.  

Чего людям в офисах не хватает

С точки зрения атмосферы: 49% или каждый второй опрошенный в регионе заявил, что ему на работе или в офисе не хватает свежего воздуха. Еще 40% страдают от шума и отсутствия тишины, близко к ним (41%) хотят, чтобы работодатели установили им удобную мебель. А каждый третий хочет видеть на работе живые растения. 

Из области фантазий. На вопрос «Если бы вы могли добавить в свой офис любую технологию или зону, даже самую невероятную, чтобы это было?» люди хотят на работе иметь доступ к 3D-принтеру, VR, аквариуму, аэротрубе, бане, бассейну, большому балкону для работы, ботаническому саду с тропическими растениями и фонтанами, а еще работники мечтают на работе о гамаках, удобных диванах и живых уголках. 

(фото с https://okha65.ru/news/ekologija/8638.html)  


27 февраль 08:30 | : Будни

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