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Архангелогородцы назвали критерии работы своей мечты

Аналитики hh.ru выяснили у работающих жителей Архангельской области, что в их понимании работа мечты. Кроме высокой зарплаты важные позиции занимают уважение руководства, work-life balance и отсутствие скуки. 

В топ-5 наиболее важных составляющих работы мечты для работников из Архангельской области в этом году входят: 

  1. достойная зарплата, которая покрывает все затраты (об этом заявили сразу 73% опрошенных)
  2. уважительное отношение начальства к работникам (67%)
  3. положительные эмоции, а не стресс (65%)
  4. баланс личной жизни и работы (50%)
  5. отсутствие задержек зарплаты (45%)

Интересно, что такой параметр, как безопасность на работе выбирали реже всего – лишь в 13% случаев. 

Кроме того, каждый пятый (21%) опрошенный в регионе работник отметил, что для него работа мечты состоит в том, что про нее не стыдно рассказать. Каждый четвёртый (24%) считает, что работа мечты должна приносить пользу обществу. У 24% другое требование к работе мечты – просто не задерживаться на ней и не перерабатывать. 

Интересно, что у представителей разных профессий разные требования к работе мечты. Например, для юристов важнее зарплаты, оказалось, чтобы работа приносила радость, а не стресс (58% против 64%). А HR-специалистам крайне важно, что начальство уважительно относилось к ним – об этом заявили сразу 76% опрошенных. 

Судя по данным опроса чаще всего могут испытывать задержки с выплатой зарплаты и как следствие выдвигают именно это требование к потенциальной работе мечты (отсутствие задержек с выплатами) работники производственной (51%) и транспортной сферы (58%). 

(фото с https://sparklogic.ru


26 февраль 08:00 | : Экономика

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