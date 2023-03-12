Штрафы вместо премий. Жители Поморья жалуются на своих работодателей

Крупнейший сервис онлайн-рекрутинга hh.ru опросил жителей Архангельской области о том, как их мотивируют и наказывают работодатели. По данным службы исследований компании, почти половина респондентов заявила, что на работе у них дополнительного вознаграждения нет, а около 42% отметили, что за ошибки начальство наказывает рублем.

Почти половина (40%) участников опроса из Архангельской области рассказали, что работодатели никак не мотивируют их лучше работать. Для сравнения: об отсутствии системы мотивации работников заявили лишь 32% опрошенных из других городов России. Чаще всего на отсутствие систем мотивации жаловались жители Татарстана (каждый второй опрошенный или 51%). В разрезе профессий чаще всего отсутствие вознаграждения и премий на работе рассказывают сотрудники бухгалтерии, молодые специалисты, работники, занятые в производстве и сельском хозяйстве, сфере строительства и недвижимости.

При этом лишь в 29% случаев архангелогородцы заявили, что их вознаграждают на работе денежными бонусами. Ещё 23% опрошенных отметили, как мотивационный фактор работать лучше комфортную атмосферу в коллективе и похвалу и признание от руководства. В 11% случаев местные жители (то есть лишь каждый десятый!) отметили соцпакет, что ниже среднероссийских показателей на 5%. Также каждый десятый (15%) опрошенный в регионе рассказал, что у него на работе в программу мотивации входит оплата обучения и повышения квалификации за счёт работодателя. Меньше всего, а именно 8% опрошенных заявили о дополнительных выходных.

Между тем у работодателей есть и система наказаний. Так, больше половины местных жителей (54%) заявили, что в качестве наказания, работодатели используют устные замечания. Для сравнения: в среднем по России устные замечания практикуют в 56% компаний. Ещё 42% ответов респондентов касались штрафов, вычетов и лишений премии. Это на 7% выше, чем в среднем по стране. Выговоры объявляют в 23% случаев, а о том, что наказания на работе не приняты вообще, заявили лишь 29% местных респондентов.

Также среди вариантов ответов были и другие варианты. Так, некоторые респонденты замечали, что у них на работе практикуются «докладные записки с доносами», «объяснительные», «угрозы увольнения», «крик и прилюдное унижение» и др

Реже и мягче всего, по данным опроса, наказывают научных сотрудников и педагогов, топ-менеджеров, ИТ-специалистов, строителей. О частых штрафах на работе заявили респонденты из сферы сельского хозяйства, гостеприимства, транспорта, продаж и управления персоналом.