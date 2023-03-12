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Работа на удаленке расслабляет жителей Архангельской области

По данным hh.ru, полученным в ходе опроса жителей Архангельской области, каждый четвёртый респондент работает в удаленном или гибридном формате. На что в рабочее время отвлекаются трудящиеся на удаленке и как на это реагируют их коллеги – в обзоре далее. 

Опрос местных респондентов показал, что 24% архангелогородцев работают на удалёнке или в рамках гибридного формата (1-2 дня дома, остальные дни работа в офисе). По сравнению с респондентами из других регионов жители Архангельской области работают на удаленке реже (30% в среднем по России). Наибольшая доля удаленщиков на данный момент в регионе насчитывается среди ИТ-специалистов (40%), маркетологов и рекламщиков (38%), представителей сферы страхования и консалтинга (26%), а также менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (19%). 

При этом среди трудящихся на удаленке или в гибридном формате местных жителей есть привычка в рабочее время отвлекаться на посторонние дела. Так, самый популярный вариант, что позволяют себе трудящиеся в рабочее время – поход в магазин за продуктами или одеждой. Так отвлекаются от работы 42% респондентов. Треть (32%) в течение рабочего дня могут съездить по своим делам (к врачу, например). 

Ещё треть (29%) делают перерывы на чтение или просмотр чего-либо в интернете. Каждый десятый (9%) отвлекаются на выгул домашних животных. Ещё 6% опрошенных местных респондентов любят в рабочее время поиграть в онлайн-игры или приставку. И лишь каждый третий опрошенный (30%) не позволяет себе отвлекаться от рабочего процесса на посторонние дела. 

Интересно, что среди тех, кто трудится на удаленке или гибриде самыми дисциплинированными оказались представители сферы продаж: 55% работников этой сферы заявили, что не отходят от рабочего места в течение дня. В магазин в рабочее время любят чаще других ходить ИТ-специалисты (55%). Читают и смотрят видео в сети чаще других представители сферы страхования и консалтинга (45%). Решают личные дела и проблемы в течение рабочего дня, как правило, представители сферы АХО. Больше других любят гулять с питомцами в рабочее время маркетологи. 

При этом 38% опрошенных в регионе заявили, что относятся нейтрально к тому, что их коллеги могут делать в рабочее время и их не волнует график работы других сотрудников. 51% местных жителей, наоборот, негативно настроены к такому поведению коллег. И лишь каждый десятый (11%) в целом относится с пониманием и даже положительно к тому, что их коллеги отвлекаются в рабочее время и дополняют, что понимают такую практику, потому что иногда нет возможности выполнять только рабочие задачи.

27 апрель 08:30 | : Экономика

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