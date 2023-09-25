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В Архангельской области проходят практику студенты Московской духовной академии

    Студенты третьего курса бакалавриата Московской духовной академии приступили к миссионерской практике в городе Мирном и Плесецком округе. Курирует работу гостей иеромонах Антоний (Ласточкин).

    «Ребята посетили части космодрома Плесецк и военный госпиталь, пообщались с военнослужащими, ответили на вопросы, — прокомментировал событие отец Антоний. — Также в Мирном семинаристы встретились с подростками в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Кроме того, гости посетили ИК-29, поучаствовали во встречах со студентами Плесецкого торгово-промышленного техникума и в занятиях со школьниками и воспитанниками коррекционного интерната в поселке Савинском. Один из семинаристов в савинском храме провел для учеников двух классов урок в рамках курса основ православной культуры. Кроме того, юноши поют за богослужениями: исполняют песнопения знаменным распевом».

    До конца недели студенты МДА примут участие еще в нескольких мероприятиях.

    Отметим, что воспитанники Московской духовной академии посещают Плесецкий округ уже более десяти лет. Новости, посвященные их миссионерской практике, регулярно публикуются на нашем сайте. 

(по материалам Архангельской епархии)

20 октябрь 09:09 | : Будни / Верую

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