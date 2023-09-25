В Архангельской области проходят практику студенты Московской духовной академии

Студенты третьего курса бакалавриата Московской духовной академии приступили к миссионерской практике в городе Мирном и Плесецком округе. Курирует работу гостей иеромонах Антоний (Ласточкин).

«Ребята посетили части космодрома Плесецк и военный госпиталь, пообщались с военнослужащими, ответили на вопросы, — прокомментировал событие отец Антоний. — Также в Мирном семинаристы встретились с подростками в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Кроме того, гости посетили ИК-29, поучаствовали во встречах со студентами Плесецкого торгово-промышленного техникума и в занятиях со школьниками и воспитанниками коррекционного интерната в поселке Савинском. Один из семинаристов в савинском храме провел для учеников двух классов урок в рамках курса основ православной культуры. Кроме того, юноши поют за богослужениями: исполняют песнопения знаменным распевом».

До конца недели студенты МДА примут участие еще в нескольких мероприятиях.

Отметим, что воспитанники Московской духовной академии посещают Плесецкий округ уже более десяти лет. Новости, посвященные их миссионерской практике, регулярно публикуются на нашем сайте.

(по материалам Архангельской епархии)