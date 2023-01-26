Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Московские семинаристы познали жизнь Архангельской области

     Трое студентов Московской духовной академии прожили неделю в Архангельской области. Молодые люди пообщались с военнослужащими космодрома Плесецк, а также с осужденными в исправительной колонии №29, встретились со студентами торгово-промышленного техникума в Плесецке и с учениками пяти школ в городе Мирном.

     «В школах семинаристы беседовали с детьми о православной культуре, о церковных праздниках и постах, — рассказал организатор визита иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома Плесецк. — С солдатами и осужденными наши гости тоже общались о церковной жизни, о том, как люди приходят ко Христу и пересматривают свои взгляды».

     По словам иеромонаха Антония, встречи с семинаристами оставили добрые впечатления у всех, кто с ними общался.

     Отметим, что студенты МДА не первый год проходят миссионерскую практику в Архангельской области. 

(по материалам Архангельской епархии)

21 февраль 09:13 | : Будни / Верую

Главные новости


Мятежи. Выдача виновных. Право на совместное мытье мужчин и женщин. Бег. Падение Северной Области
Даешь молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (230)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20