Московские семинаристы познали жизнь Архангельской области

Трое студентов Московской духовной академии прожили неделю в Архангельской области. Молодые люди пообщались с военнослужащими космодрома Плесецк, а также с осужденными в исправительной колонии №29, встретились со студентами торгово-промышленного техникума в Плесецке и с учениками пяти школ в городе Мирном.

«В школах семинаристы беседовали с детьми о православной культуре, о церковных праздниках и постах, — рассказал организатор визита иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома Плесецк. — С солдатами и осужденными наши гости тоже общались о церковной жизни, о том, как люди приходят ко Христу и пересматривают свои взгляды».

По словам иеромонаха Антония, встречи с семинаристами оставили добрые впечатления у всех, кто с ними общался.

Отметим, что студенты МДА не первый год проходят миссионерскую практику в Архангельской области.

(по материалам Архангельской епархии)