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46% архангельских медсестер верят в приметы

Каждый второй архангелогородец не считает себя суеверным. 28% признались, что верят в приметы. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных — среди медицинских сестер (46%). На втором месте в этом году — HR-менеджеры (в приметы верят 36% из них), а год назад были продавцы.

На третьем месте сегодня — водители (35%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (18%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 21%.

(фото с https://studiyanog.ru

07 январь 09:19 | : Будни

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