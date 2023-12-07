46% архангельских медсестер верят в приметы

Каждый второй архангелогородец не считает себя суеверным. 28% признались, что верят в приметы. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе.



Среди представителей распространенных профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных — среди медицинских сестер (46%). На втором месте в этом году — HR-менеджеры (в приметы верят 36% из них), а год назад были продавцы.

На третьем месте сегодня — водители (35%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (18%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 21%.

(фото с https://studiyanog.ru)