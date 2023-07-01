Большинство архангелогородцев верят в гендерное равенство в деловой сфере

Каждый четвертый россиянин считает, что успехов в бизнесе чаще добиваются мужчины. В женщин-предпринимателей верят в 8 раз реже.

64% архангелогородцев считают, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у женщин и мужчин практически равны. 24% опрошенных уверены, что преимущество на стороне мужчин, 3% верят в бизнес-способности женщин.



Интересно, что гендерные различия в ответах практически отсутствуют: и мужчины, и женщины ответили примерно одинаково.



Среди представителей распространенных профессиональных групп о равных возможностях в предпринимательстве чаще всего говорили пиарщики (82%), снабженцы (78%) и дизайнеры (77%).



О повышенных шансах мужчин добиться успехов в своем деле чаще других говорили представительницы таких сугубо «женских» профессий как офис-менеджеры (44%), экономисты (35%) и операторы кол-центров (33%), а также водители грузовиков (33%), представители стопроцентно мужской профессии.



Мнение о том, что женщинам проще стать успешными в бизнесе, чуть чаще высказывали специалисты по логистике (11%) и продавцы (10%).

(фото с https://novyjcheck.ru)