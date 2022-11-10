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Медсестры и продавцы - самые суеверные профессии в России

Медицинские сестры, продавцы, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие — самые суеверные. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

 Суеверными людьми считают себя 27% россиян, 52% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (33% против 22%).

 По данным опроса представителей популярных профессиональных групп, больше всего суеверных людей — среди медсестер (42%), продавцов-консультантов (39%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 38%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 35%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 34%). 

Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 16%) и аналитиков (17%).

10 январь 07:22 | : Будни

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