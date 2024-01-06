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В Архангельской митрополии обсудили празднование Рождества Господня

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел рабочую встречу в епархиальном управлении.

    Участие в совещании приняли глава епархиального информационно-издательского отдела священник Назарий Ярема, глава архиерейской службы протокола иерей Николай Герасимов, настоятель Ильинского собора Архангельска священник Сергий Карельский, клирик архангельского храма святителя Тихона священник Дионисий Клименко, заведующий епархиальной канцелярией иеродиакон Георгий (Исаков), начальник епархиального склада Андрей Продан.

    На повестке встречи были вопросы организации богослужений в предстоящий период празднования Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Также рассматривались вопросы, связанные с участием архипастыря в общественных мероприятиях в святочные дни. Кроме того, на совещании обсудили взаимодействие епархии со светскими средствами массовой информации и рассмотрели актуальные вопросы информационного служения. 

05 январь 10:30 | : Будни / Верую

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