Митрополит Корнилий посетил Пинежское благочинье

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1-2 января 2024 года совершил архипастырский визит в Пинежское благочиние. Глава митрополии совершил богослужения в Артемиево-Веркольской обители и в Сурском Иоанновском женском монастыре, а также в Петропавловском храме в Карпогорах.

1 января, в канун праздника святого праведного Иоанна Кронштадтского, Его Высокопреосвященство совершил всенощное бдение в храме Казанской иконы Божией Матери в Артемиево-Веркольском монастыре.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к наместнику обители, братии и прихожанам со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ныне, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, Христос Спаситель поучает нас в Евангелии, как мы должны творить милостыню, молиться, и какими словами мы должны обращаться ко Господу Богу. Преподобный Антоний Великий видел всех приходящих к нему не только внешне, но и прозревал их сердце. Преподобному было известно, что про одного инока говорят очень много хороших слов, отмечают его хорошие качества. И однажды сего инока привели к преподобному Антонию, и после беседы с ним преподобный сказал, что он является как бы селом, которое внешне стоит красиво, а на самом деле оно разграблено разбойниками. Инок внешне был прекрасным человеком, но внутренне он не мог переносить никакие искушения. Господь предупреждает нас с вами, что мы должны исполнять заповеди Христовы не только внешне, но и внутренне. Как мы должны творить милостыню? «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», - говорит Господь в Евангелии. Слово «милостыня» можно перевести с греческого языка как «благочестивая жизнь», «праведность». Каждый христианин должен жить праведно, и Спаситель заботится о нас с вами, Он обращает внимание каждого из нас на то, как мы должны жить, чтобы угодить Господу Богу и достичь Царствия Небесного. Восходить в него мы начинаем уже здесь, живя на земле. Господь говорит нам, чтобы левая рука не знала, что доброе творит правая. То есть, совершая добрые дела, мы не должны трубить о них на весь мир. Если же мы на земле получим воздаяние за нашу праведность, милость и добрые дела, то мы не сможем получить за них награду в Царствии Небесном. Господь научает нас, как правильно мы должны молиться – не как язычники во многословии, но внимательно творя молитву, обращаясь к Отцу нашему Небесному. В молитве «Отче наш», которую мы произносим много раз в день, есть сакраментальные слова: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Если мы в сердце имеем обиду на ближних своих, то Господь не услышит нашу просьбу и не оставит наших долгов, а долгов у всех нас очень много. Обращаясь к Богу в молитве, мы должны прежде этого примириться со всеми ближними и домашними и только после этого просить Господа Бога простить наши согрешения. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу говорил, что если у человека есть хотя бы один враг, он не должен дерзать подойти к Чаше Христовой. Возлюбленные во Христе братья и сестры, будем помнить и слагать в свое сердце всё, о чем сказал нам Христос Спаситель в Евангелии. Слова Господа мы должны воплощать в нашей жизни. Так поступал и святой праведный Артемий Веркольский. Какие чудеса и знамения он совершил после своей кончины! Местные жители говорили разное, выражая свое человеческое общественное мнение, но Бог судил не по их мнению, а совершенно по-другому. Мы знаем о тех чудесах, которые праведный отрок совершал по молитвам тех, кто с верою и любовию приходил на сие святое место для того, чтобы прикоснуться к бесценному сокровищу, многоцелебным мощам святого праведного Артемия. Некий человек, потерявший зрение, жил в Холмогорах. Он отчаялся до такой степени, что даже хотел лишить себя жизни. Его спасли соседи, которые вовремя подоспели, и Господь, желающий спасения всякому человеку, послал святого праведного отрока Артемия, который явился ему и сказал: «Что же ты так отчаялся? Иди в мою обитель, прикоснись к моим мощам, и получишь просимое». Этот человек, который совсем ослеп и не видел ни единого солнечного луча, был приведен во святую обитель, и после прикосновения к святым мощам праведного отрока, тотчас получил исцеление. Будем и мы, возлюбленные во Христе, приходя в эту святую обитель, всегда помнить о главном, о спасении и исцелении наших бессмертных душ. Пусть Господь по молитвам святого праведного отрока Артемия Веркольского и всех святых благословит всех нас миром и долгоденствием и пребывает с нами до скончания века. Аминь!

2 января, в праздник святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит Корнилий совершил Божественную литургию в Никольском соборе Сурской Иоанновской женской обители. По окончании Божественной литургии митрополит Корнилий поприветствовал всех участников богослужения и обратился к ним со словом приветствия:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня за богослужением мы слышали евангельские слова Господа нашего Иисуса Христа: «Не может град, стоящий на вершине горы, быть невидимым». Светильник, который мы возжигаем, не ставим под спудом, но ставим на свещнице для того, чтобы он светил для всех. Таким неугасимым светильником стал для всей России и даже для всего мира святой праведный Иоанн Кронштадтский. Наверное, во времена, когда жил всероссийский батюшка, не было в нашей стране такого дома, где не хранился бы его портрет. Даже до наших дней сохранилось множество фотографических портретов, сделанных в те времена. Почему же было так? Потому что православная паства всероссийского батюшки имела огромную любовь к избраннику Божию, светильнику, который сиял для всей России.

Великий угодник Божий родился здесь, на этой северной земле, здесь принял Святое Крещение. Он был слаб от рождения, но после принятия таинства Крещения он окреп физически и духовно. В свои семинарские годы он отличался глубокой и твердой верой в Господа Бога. Мы знаем, как его сотоварищ по семинарии потерял слух, нужно было сдавать экзамены, а он ничего не слышал. Медицина утверждала, что он вообще никогда больше не будет слышать. Будущий всероссийский пастырь обратился к нему, написав на бумаге, он предложил начать усердно молиться Господу Богу и святителю Николаю Чудотворцу. Это происходило в начале мая, перед праздником святителя Николая. Они вдвоем начали усердно молиться, и после того, как они всю ночь провели в молитве, его друг стал слышать, слух полностью вернулся к нему, и он успешно сдал экзамен. Святой праведный Иоанн Кронштадтский от юности возлюбил Христа и Ему Единому совершал служение, и Господь судил ему нести служение не в пустыне, вдалеке от всех, но поставил на свещницу великого общественного служения. Как вспоминали старые сестры Пютхицкой обители, когда к ним приезжал всероссийский пастырь, он много делал не только для спасения бессмертных душ людских, но и созидал святую обитель. Праведный пастырь любил монашествующих, он любил чистоту и целомудрие, поэтому созидал монастыри, в частности, сию Сурскую обитель, которую он отстроил, как и Пюхтицкую обитель. Когда там еще не было величественного Успенского собора, он говорил первой игуменье монастыря: «Посмотрите, матушка, какой на горке сияет пятиглавый собор» и пророчески предсказал его строительство. Господь открывал Своему праведнику будущее как настоящее. Мы с вами знаем, какое слово он сказал на освящение Пюхтицкой обители. В его слове было пророчество, которое коснулось не только России, но, можно сказать, и всего мира. Он говорил, что настанут времена, когда многие храмы и монастыри будут закрыты, и монашествующие будут изгнаны из святых обителей, а Пюхтицкий монастырь будет стоять до Второго Пришествия Христова. Мы являемся свидетелями сбывшихся пророчеств великого всероссийского пастыря. Сегодня на этой святой земле, где родился дорогой батюшка протоиерей Иоанн Кронштадтский, мы с вами собрались по зову сердец в этом святом храме для того, чтобы помолиться Господу, дивному во святых угодниках Своих. После принятия Святого Крещения на Руси на небосклоне церковном зажглись многие неугасимые звезды, угодники Божии, и мы молимся им, чтобы они никогда не оставляли своим молитвенным покровом свое земное Отечество. Верим и знаем, что здесь и сейчас святой праведный отец Иоанн вместе с нами молится за нас Господу Богу. Пусть по его святым молитвам Господь Бог хранит Церковь нашу Православную и Отечество наше Богохранимое от всякого зла и благословит весь народ наш во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

После богослужения в Суре состоялась встреча митрополита Корнилия и главы Пинежского округа Людмилы Колик. Стороны обсудили актуальные вопросы рабочего взаимодействия Архангельской епархии и муниципальной власти.

Завершился визит митрополита Корнилия на Пинежье полиелейным богослужением в Петропавловском храм в Карпогорах. Архипастырь поприветствовал участников богослужения, приводим полный текст слова главы митрополии.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с предпразднством светлого праздника Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В прошедшее воскресенье Святая Церковь предложила нашему вниманию начало евангельского повествования святого апостола и евангелиста Матфея. В начале сего Евангелия приводится родословие по плоти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Евангелист перечисляет сорок два поколения рода, от которого явился в мир Христос Спаситель. Почему же евангелист Матфей начинает повествование с родословия Христа, но умалчивает на своих первых страницах о Благовещении Пресвятой Богородицы? Потому что апостол и евангелист Матфей прежде всего проповедовал среди иудеев, поэтому они должны были услышать о том, что Христос приходит из рода Давидова. В этом роду были не только святые люди, но и грешники. Почему же так? Ответ находим в Евангелии. «Не требуют здравые врача, но болящие», - говорит Господь. Сын Божий воплотился от Приснодевы Марии ради нас и ради нашего спасения, чтобы избавить нас от рабства греху и открыть нам двери Царствия Небесного. Даже ангелы Божии удивлялись и ликовали, как Бог явился во плоти. Мы с вами сегодня за утренним богослужением читали Евангелие, в котором Спаситель сказал: «Мною аще кто внидет, и изыдет и пажить обрящет». «Аз есмь дверь», - говорит Господь. Только через Христа мы можем войти в Царствие Небесное. «Аще кто хощет по Мне идти, да отвержется от себя, возьмет крест свой и по Мне грядет», - сказал Христос Спаситель. Что же означает «отвергнуться от себя»? Это означает, что мы должны отвергнуться от своего «я». Мы должны брать пример с Божественного Крестоносца, Который взял Свой крест и пошел не куда-нибудь, а на Голгофу. Каждый христианин должен взять свой крест и идти за Божественным Спасителем. Такими избранниками Божиими и были все угодники Христовы. Святитель Петр, митрополит Московский, память которого мы ныне прославляем, в 12 лет оставил весь мир и все, что в мире сем, и последовал за Господом. В раннем возрасте он принял монашество и строгим подвижником процвел пред Господом Богом. Все послушания он нес во славу Божию, а наипаче любил писать святые иконы. Его образ Пречистой Богоматери, именуемый «Петровский», по сей день сохраняется в нашей древней столице. Святитель Петр любил Господа, и Господь возлюбил его. Он поставил его быть первосвятителем Московским и благословил его положить первый камень в основание главного собора нашей страны, Патриаршего кремлевского собора в честь Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. До сих пор во святая святых кафедрального Успенского собора Московского кремля почивают мощи святителя Петра. Это бесценное сокровище, к которому мы прикасаемся и просим святителя Петра в наше нелегкое время быть молитвенником о своем земном Отечестве, чтобы по его молитвам Господь всегда помогал всем нам в несении нашего жизненного креста. В предпрезднество светлого праздника Рождества Христова будем помнить о том, что требует от на родство с Господом Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Прежде всего, требуется от нас твердая и крепкая вера во Спасителя мира, Который пришел на землю для спасения всего человечества. Господь говорит нам в Священном Писании: «Будьте святы, как Я свят». Будем стремиться к этому в эти спасительные дни, будем очищать свою душу покаянием и молитвой и размышлять о том, что происходило в эти святые дни пред Рождеством Христовым в городе Вифлееме. Пусть Господь по молитвам святителя Петра хранит всех нас до скончания века. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!