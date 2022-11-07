Митрополит Корнилий: "Да минуют нас все напасти"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1-2 января 2023 года совершил архипастырский визит в Пинежское благочиние. Глава митрополии совершил богослужения в Артемиево-Веркольской обители и в Сурском Иоанновском женском монастыре.
Архипастыря сопровождали секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов, глава епархиального отдела по монастырям и монашеству игумен Варлаам (Дульский), наместник Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров), руководитель архиерейской службы протокола священник Николай Герасимов.
1 января, в канун праздника святого праведного Иоанна Кронштадтского, Его Высокопреосвященство совершил всенощное бдение в храме Казанской иконы Божией Матери в Артемиево-Веркольском монастыре. Архипастырю сослужили наместник обители архимандрит Иосиф (Волков), сопровождавшие владыку клирики епархии, насельники монастыря в священном сане и клирики Пинежского благочиния. Богослужебные песнопения исполнило трио певчих архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.
По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к наместнику обители, братии и прихожанам со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже:
«Ваше Высокопреподобие, всечестной отец архимандрит Иосиф! Дорогие отцы, братья и сестры!
В сей день мы посетили святую обитель праведного отрока Артемия Веркольского с тем, чтобы разделить с братией и паломниками радость молитвенного общения в благодатном месте. Сердечно благодарим отца наместника за приглашение прибыть нам сюда для совершения богослужения в канун дня памяти святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского.
«Праведники во веки живут; награда их — в Господе, и попечение о них — у Вышнего», — говорится в библейской Книге Премудрости Соломона. Святая Церковь учит нас, что угодники Божии после земной кончины не оставляют тех, кто любит их и обращается к ним в чистоте сердца. Каждый из присутствующих здесь имеет больший или меньший духовный опыт, но все мы верим и знаем, что праведники возносят свои молитвы о нас пред Престолом Божиим, поэтому обращаясь к ним, мы часто получаем просимое.
Один из светочей церковного небосвода, ныне нами почитаемый святой праведный Иоанн Кронштадтский, посвятил всю свою жизнь служению Христу Спасителю. Он был верен Господу до последнего своего издыхания, и его яркие пламенные проповеди, его неисчислимые дела милосердия, его удивительно искренние дневниковые записи — всё это свидетельствует о подлинной любви, которую святой стяжал, стремясь выполнять заповеди Христовы.
По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, праведный Иоанн очень любил нашу северную землю. «Эта земля всегда была ему близка, и он ее нередко посещал, отправляясь в долгое плавание по озерам и рекам севера Руси, — отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. — Поэтому земля сия, исполненная многих богатств, удивительная по красоте, несомненно, должна возродиться, как, верим мы, возродится и все Отечество наше».
Пребывая сюда, мы видим, что с каждым годом Артемиево-Веркольская обитель постепенно возрождается после безбожного лихолетья. Трудами всечестного отца архимандрита Иосифа и всей братии благоукрашаются монастырские храмы, приводятся в порядок церковные строения, ведется работа с паломниками. Конечно же, самый важный труд — это молитва, и в сей святой обители делается всё для того, чтобы монахи и миряне могли участвовать в уставных богослужениях, вознося Господу Богу молитвы о самих себе, своих близких и о всем мире.
Сегодня мы благодарим наместника и братию Веркольского монастыря за труды во славу Святой Христовой Церкви и призываем Божие благословение на всю пинежскую землю, которая пребывает под духовным покровом святого праведного Иоанна Кронштадтского. Его молитвами да сохранит Господь Церковь нашу Православную, Отечество наше Богохранимое и всех нас в мире и благоденствии.
Пусть благословение Божие всегда пребывает со всеми вами до скончания века. Аминь!»
2 января, в праздник святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит Корнилий совершил Божественную литургию в Никольском соборе Сурской Иоанновской женской обители. Главе митрополии сослужили наместник Артемиево-Веркольского монастыря архимандрит Иосиф (Волков), сопровождавшие владыку священнослужители, духовенство Пинежского благочиния и клирик Сурского монастыря священник Кирилл Франков.
По окончании Божественной литургии митрополит Корнилий поприветствовал всех участников богослужения и обратился к ним со словом приветствия:
«Досточтимая матушка игумения Тихона! Дорогие сестры сей святой обители, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Сегодня мы с вами по зову сердец собрались в святой Сурской обители, которая создана трудами святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского на его малой родине. На открытии монастыря, как известно, присутствовал сам отец Иоанн, и в проповеди, обращенной ко всем присутствующим, он сказал: «Обитель, прежде всего, есть святое место постоянных богоугодных подвигов молитвы, послушания и всякой христианской добродетели, она может служить прекрасным живым примером благочестия и трудовой жизни для всех окружающих». Сегодня мы видим сбывающиеся в точности слова святого угодника Божия: Сурская обитель служит примером для всех окружающих, возрождаясь после периода лихолетья, и, по Священному Писанию, приходя от силы в силу.
Сей святой монастырь находится вдали от столичных городов, от суетных мегаполисов, он как бы затерян в суровой северной природе, но мы видим, что сюда совершают паломничества люди из Москвы и Санкт-Петербурга, из Архангельска и других городов. Почему так происходит? Почему никогда не зарастает народная тропа к нашим православным святыням? Потому что, как говорят в народе, к пустому колодцу за водой не ходят! Здесь по молитвам святого праведного батюшки Иоанна ощущается присутствие Божие и молитвенный покров Божией Матери, тут всё располагает к богомудрому размышлению, здесь тишина и спокойствие, тут постоянно возносится горячая молитва о всем мире. Всё это было бы невозможно, если бы здесь не совершали самозабвенное служение всечестная матушка игумения Тихона и сестры святой обители, которых мы сегодня благодарим за их нелегкие труды.
Ныне мы прибыли сюда с тем, чтобы поддержать всех, кто несет подвиг в этих непростых условиях и своим служением прославляет Господа нашего Иисуса Христа, разделить с вами общую молитву в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Примечательны слова Кронштадтского пастыря о том, что цель нашей жизни — стяжание простоты и смирения. «Для чего Господь прилагает нам день ко дню, год к году бытия нашего? — говорит угодник Божий. — Чтобы мы постепенно отъяли, отбросили лукавство от душ своих и усвоили себе блаженную простоту, чтобы мы сделались как агнцы незлобивые, как младенцы простые и научились не иметь ни малейшего пристрастия к вещам земным, а как дети любящие и простые прилепились бы всем сердцем к одному Богу и возлюбили Его всем сердцем своим, всею душою своею, всею крепостью своею и всем помышлением, а ближнего — как себя».
В наше многотрудное время кому как не нам с вами нужна помощь Божия? Для того, чтобы в чистоте сердца обращаться ко Господу и просить Его, мы должны оставить свои страсти, грехи и беззакония, очистить сердца покаянием. Наставниками нашими на сем пути духовного делания да будут святые угодники Божии. Пребывая на малой родине праведного Иоанна, мы имеем особое дерзновение обращаться к нему в молитвах.
По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, молитва наша к великому ходатаю и заступнику о земле Русской должна быть особенно горячей. «Праведный Иоанн Кронштадтский, пребывая у престола Божия, особо внимает воздыханиям о будущем нашего Отечества, — говорит Предстоятель Русской Православной Церкви. — Мы должны просить святого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы нас миновали все опасности».
Пусть Милосердный Господь мира молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского никогда не оставит нас Своей благодатью, но всегда сохраняет нас в мире и благоденствии. Благословение Божие и молитвы святых Его угодников да пребудут всегда с Богохранимым Отечеством нашим и да укрепят всех нас в делании заповедей Христовых на всех путях жизни нашей. Аминь!»
(по материалам Архангельской епархии)