Митрополит Корнилий отметил всеношным бдением праздник знаковой иконы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 июня, в канун праздника Боголюбской иконы Божией Матери, совершил всенощное бдение в храме Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы на архиерейском подворье.

Боголюбская икона Божией Матери — один из древнейших русских иконописных образов. Она была написана в XII веке после чудесного случая с суздальским князем Андреем Юрьевичем Долгоруким, которого за добрые качества народ величал Боголюбским.

Князь Андрей направлялся из Вышгорода во владимирские земли, когда в походном шатре в десяти верстах от Владимира ему явилась Богородица и велела основать в этом месте церковь в честь Ее Рождества. Вдохновленный явлением Богоматери, князь Андрей велел написать икону, на которой Богородица будет запечатлена такой, как Она явилась ему — с поднятыми в молитве руками, и лицом, обращенным ко Христу. Во время нашествия хана Батыя построенный князем Андреем храм Рождества Богородицы был сожжен, а Боголюбский образ невероятным образом уцелел. В XVIII веке, во время эпидемий чумы и холеры икона прославилась многочисленными исцелениями. Сейчас Боголюбский образ хранится в специальном климатическом киоте в Успенском Княгинином монастыре во Владимире.

(по материалам Архангельской епархии)