Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий отметил всеношным бдением праздник знаковой иконы

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 июня, в канун праздника Боголюбской иконы Божией Матери, совершил всенощное бдение в храме Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы на архиерейском подворье.

    Боголюбская икона Божией Матери — один из древнейших русских иконописных образов. Она была написана в XII веке после чудесного случая с суздальским князем Андреем Юрьевичем Долгоруким, которого за добрые качества народ величал Боголюбским.

    Князь Андрей направлялся из Вышгорода во владимирские земли, когда в походном шатре в десяти верстах от Владимира ему явилась Богородица и велела основать в этом месте церковь в честь Ее Рождества. Вдохновленный явлением Богоматери, князь Андрей велел написать икону, на которой Богородица будет запечатлена такой, как Она явилась ему — с поднятыми в молитве руками, и лицом, обращенным ко Христу. Во время нашествия хана Батыя построенный князем Андреем храм Рождества Богородицы был сожжен, а Боголюбский образ невероятным образом уцелел. В XVIII веке, во время эпидемий чумы и холеры икона прославилась многочисленными исцелениями. Сейчас Боголюбский образ хранится в специальном климатическом киоте в Успенском Княгинином монастыре во Владимире. 

(по материалам Архангельской епархии)

01 июль 09:11 | : Будни / Верую

Главные новости


«Хотим, как в кино». Истоки молодежной ностальгии по СССР
Ракула. Вехи истории

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (4)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20