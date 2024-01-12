Митрополит Корнилий в Новый год обратился с молитвой к Господу Богу

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 31 декабря, в неделю 30-ю по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании Литургии глава митрополии совершил молебное пение на новолетие и обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Вчера за всенощным бдением мы с вами слышали евангельское повествование о Воскресении Христа Спасителя, а сегодня за Божественной литургией читали начало Евангелия, в котором повествуется о родословии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы вступаем в последнюю подготовительную седмицу пред праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и сегодня Святая Церковь чтит память святых отец, которые жили верою в Обещанного Мессию Христа Спасителя, Грядущего Избавителя. Святой апостол и евангелист Матфей в начале своего благовествования повествует о сорока двух поколениях того рода, из которого по человеческой природе был рожден Христос Спаситель, Богочеловек. Он родился от Духа Святого и Марии Девы, воплотился ради нас и ради нашего спасения. Почему же в Евангелии от Матфея приводится подробное перечисление родословия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа? Потому что святой апостол и евангелист Матфей проповедовал Христа среди иудеев, и для них было очень важно знать, что Мессия происходит из рода Давидова.

Пять с половиной тысяч лет человечество ждало пришествия в мир Господа и Спасителя, и нас с вами Святая Церковь готовит к празднику Рождества Христова постом, который длится пять с половиной недель, для того, чтобы мы очистились духовно и достойно и праведно поклонились Новорожденному Христу Спасителю. Почему же для нас важно услышать имена людей из рода царя Давида? В начале евангельского повествования, которое мы слышали сегодня, видим такие слова: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова». Авраам жил на тысячу лет раньше царя Давида? Почему же мы сначала читаем «Сын Давидов», а уже затем «Сын Авраамов»? Потому что все пророки предсказывали, что из дома царя Давида родится Спаситель мира, и «Сыне Давидов» — одно из имен Мессии. В Предвечной Совете Святой Троицы было решено, что «семя Жены сотрет главу змия», и человечество ожидало Обещанного Мессию. Почему же до Пречистой Богоматери никто не мог послужить делу спасения человечества? Потому что не находилось такой Богоизбранной Пречистой Отроковицы Марии, Которая смогла по Своему смирению стать выше, лучше и чище всех людей.

Среди множества имен, которые составляют сорок два поколения рода, из которого родился Господь, мы видим имена не только святых людей. Почему же так? Ответ мы находим в Евангелии, где Сам Господь говорит, что не требуют здравые врача, но болящие. Не для праведников пришел Господь, но для того, чтобы призвать грешников на покаяние, поэтому и не возгнушался Спаситель произойти из рода, в котором были не только праведники, но и грешники. Ради нас грешных воплотился Господь и пришел в этот мир для того, чтобы спасти всё человечество.

Как уже говорилось сегодня, множество святых отец жили верой в Грядущего Избавителя, и об этом в своем послании сегодня говорит нам святой первоверховный апостол Павел. Как бы в продолжение евангельского повествования он называет множество имен праведников, которые имели веру в Грядущего Мессию. Мы знаем, как верою принес свою жертву Богу Авель, сын Адама, знаем и о том, как Ной в течение ста двадцати лет верою строил корабль, и наступил страшный час, когда лишь его семейство смогло спастись от водного потока, которым был истреблен весь народ вместе с грехами всего мира. Праведный Авраам, который стал другом Божиим, ибо веру ему Господь вменил за праведность, является не только родоначальником богоизбранного народа, в котором и родился Спаситель мира, но и отцом для всех верующих людей. Он услышал глас Божий и по благословению Господню, не задумываясь, из Ура Халдейского он пошел в Египет, а из Египта в Палестину, в землю Обетованную, и хотел принести в жертву своего сына. Это прообраз того, что Сын Божий Единородный был принесен в жертву за грехи всего мира и Ему были суждены Крестные Страдания. Верою жил и пророк Моисей, который оставил дворец фараона, оставил царскую жизнь и решил идти страдать со своим богоизбранным народом. Мы с вами знаем и о том, что многие пророки Божии верою проповедовали народу правду Божию, призывая к покаянию. Сегодня мы вспоминаем подвиг трех отроков, которые не убоялись огненной печи, зашли туда, но отказались поклониться бездушным идолам, и Господь Бог сохранил их жизни. Мученики Маккавеи отказались от идолослужения и исповедовали Истинного Бога. Мы вспоминаем их подвиги пред Богом, ибо они, как говорит святой апостол Павел, чаяли Обещанного Спасителя, но не получили Его, а мы живем в то время, когда Мессия уже явился в мире.

В сей день мы с вами после Божественной литургии совершили молебное пение на начало нового года и испросили благословение Божие, чтобы Господь по Своему неизреченному человеколюбию благословил всех нас миром в наступающем новом году. Мы благодарили Господа Бога за Его великие непрестанные благодеяния к роду человеческому в уходящем году и испросили Его прощения за совершенные нами грехи, чтобы в наступающем году нам с чистой совестью в предстоящий праздник Рождества Христова по примеру пастухов и волхвов поклониться Новорожденному Христу Спасителю нашему.

В сегодняшнюю полночь мы должны помнить, почему Святая Церковь поет такие замечательные слова: «Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, еоже обрящет бдяща». Почему же Церковь во все времена в полунощи всегда обращалась к Богу с горячей молитвой? Ответ мы видим в том, что в полночь Господь давал откровение многим святым пророкам и угодникам Божиим. В полуночи родился Господь наш Иисус Христос, в полуночи Он крестился в водах Иордана от Иоанна, в полуночи Он любил молиться и обращаться к Своему Отцу Небесному. В полуночи предал Его Иуда, и Он был схвачен. В полуночи воскрес их мертвых Господь наш Иисус Христос. Все святые угодники Божии всегда в полуночи горячо молились пред Господом Богом, и мы знаем о том, что преподобный Сергий, игумен Радонежский совершал в полуночи акафистное Царице Небесной, и сподобился явления Ее со святыми апостолами Петром и Иоанном, когда Царица Небесная сказала ему, что молитва его услышана, и Покров Ее предстательства будет всегда над обителью преподобного Сергия. И мы, возлюбленные, должны знать, что в полунощи придет Страшным Судом Господь наш Иисус Христос, и блажен человек, который будет встречать Его с горячей молитвой и горящими светильниками, по слову Священного Писания. В сегодняшней полуночи будем не со звоном бокалов, но с горячей молитвой ко Господу Богу встречать новый год, дабы Господь был милостив к Церкви Православной, к Отечеству нашему и к Богохранимому народу нашему. Пусть грядущий год принесет нам прежде всего благословение Господне, мир, здравие и во всем благое поспешение для спасения нашей бессмертной души. Поблагодарим Господа Бога за то, что Он продлевает нам время на покаяние! Пусть милость Божия и Его благословение всегда и всюду незримо присутствуют с нами до скончания века. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 31 декабря, в неделю 30-ю по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании Литургии глава митрополии совершил молебное пение на новолетие и обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Вчера за всенощным бдением мы с вами слышали евангельское повествование о Воскресении Христа Спасителя, а сегодня за Божественной литургией читали начало Евангелия, в котором повествуется о родословии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы вступаем в последнюю подготовительную седмицу пред праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и сегодня Святая Церковь чтит память святых отец, которые жили верою в Обещанного Мессию Христа Спасителя, Грядущего Избавителя. Святой апостол и евангелист Матфей в начале своего благовествования повествует о сорока двух поколениях того рода, из которого по человеческой природе был рожден Христос Спаситель, Богочеловек. Он родился от Духа Святого и Марии Девы, воплотился ради нас и ради нашего спасения. Почему же в Евангелии от Матфея приводится подробное перечисление родословия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа? Потому что святой апостол и евангелист Матфей проповедовал Христа среди иудеев, и для них было очень важно знать, что Мессия происходит из рода Давидова.

Пять с половиной тысяч лет человечество ждало пришествия в мир Господа и Спасителя, и нас с вами Святая Церковь готовит к празднику Рождества Христова постом, который длится пять с половиной недель, для того, чтобы мы очистились духовно и достойно и праведно поклонились Новорожденному Христу Спасителю. Почему же для нас важно услышать имена людей из рода царя Давида? В начале евангельского повествования, которое мы слышали сегодня, видим такие слова: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова». Авраам жил на тысячу лет раньше царя Давида? Почему же мы сначала читаем «Сын Давидов», а уже затем «Сын Авраамов»? Потому что все пророки предсказывали, что из дома царя Давида родится Спаситель мира, и «Сыне Давидов» — одно из имен Мессии. В Предвечной Совете Святой Троицы было решено, что «семя Жены сотрет главу змия», и человечество ожидало Обещанного Мессию. Почему же до Пречистой Богоматери никто не мог послужить делу спасения человечества? Потому что не находилось такой Богоизбранной Пречистой Отроковицы Марии, Которая смогла по Своему смирению стать выше, лучше и чище всех людей.

Среди множества имен, которые составляют сорок два поколения рода, из которого родился Господь, мы видим имена не только святых людей. Почему же так? Ответ мы находим в Евангелии, где Сам Господь говорит, что не требуют здравые врача, но болящие. Не для праведников пришел Господь, но для того, чтобы призвать грешников на покаяние, поэтому и не возгнушался Спаситель произойти из рода, в котором были не только праведники, но и грешники. Ради нас грешных воплотился Господь и пришел в этот мир для того, чтобы спасти всё человечество.

Как уже говорилось сегодня, множество святых отец жили верой в Грядущего Избавителя, и об этом в своем послании сегодня говорит нам святой первоверховный апостол Павел. Как бы в продолжение евангельского повествования он называет множество имен праведников, которые имели веру в Грядущего Мессию. Мы знаем, как верою принес свою жертву Богу Авель, сын Адама, знаем и о том, как Ной в течение ста двадцати лет верою строил корабль, и наступил страшный час, когда лишь его семейство смогло спастись от водного потока, которым был истреблен весь народ вместе с грехами всего мира. Праведный Авраам, который стал другом Божиим, ибо веру ему Господь вменил за праведность, является не только родоначальником богоизбранного народа, в котором и родился Спаситель мира, но и отцом для всех верующих людей. Он услышал глас Божий и по благословению Господню, не задумываясь, из Ура Халдейского он пошел в Египет, а из Египта в Палестину, в землю Обетованную, и хотел принести в жертву своего сына. Это прообраз того, что Сын Божий Единородный был принесен в жертву за грехи всего мира и Ему были суждены Крестные Страдания. Верою жил и пророк Моисей, который оставил дворец фараона, оставил царскую жизнь и решил идти страдать со своим богоизбранным народом. Мы с вами знаем и о том, что многие пророки Божии верою проповедовали народу правду Божию, призывая к покаянию. Сегодня мы вспоминаем подвиг трех отроков, которые не убоялись огненной печи, зашли туда, но отказались поклониться бездушным идолам, и Господь Бог сохранил их жизни. Мученики Маккавеи отказались от идолослужения и исповедовали Истинного Бога. Мы вспоминаем их подвиги пред Богом, ибо они, как говорит святой апостол Павел, чаяли Обещанного Спасителя, но не получили Его, а мы живем в то время, когда Мессия уже явился в мире.

В сей день мы с вами после Божественной литургии совершили молебное пение на начало нового года и испросили благословение Божие, чтобы Господь по Своему неизреченному человеколюбию благословил всех нас миром в наступающем новом году. Мы благодарили Господа Бога за Его великие непрестанные благодеяния к роду человеческому в уходящем году и испросили Его прощения за совершенные нами грехи, чтобы в наступающем году нам с чистой совестью в предстоящий праздник Рождества Христова по примеру пастухов и волхвов поклониться Новорожденному Христу Спасителю нашему.

В сегодняшнюю полночь мы должны помнить, почему Святая Церковь поет такие замечательные слова: «Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, еоже обрящет бдяща». Почему же Церковь во все времена в полунощи всегда обращалась к Богу с горячей молитвой? Ответ мы видим в том, что в полночь Господь давал откровение многим святым пророкам и угодникам Божиим. В полуночи родился Господь наш Иисус Христос, в полуночи Он крестился в водах Иордана от Иоанна, в полуночи Он любил молиться и обращаться к Своему Отцу Небесному. В полуночи предал Его Иуда, и Он был схвачен. В полуночи воскрес их мертвых Господь наш Иисус Христос. Все святые угодники Божии всегда в полуночи горячо молились пред Господом Богом, и мы знаем о том, что преподобный Сергий, игумен Радонежский совершал в полуночи акафистное Царице Небесной, и сподобился явления Ее со святыми апостолами Петром и Иоанном, когда Царица Небесная сказала ему, что молитва его услышана, и Покров Ее предстательства будет всегда над обителью преподобного Сергия. И мы, возлюбленные, должны знать, что в полунощи придет Страшным Судом Господь наш Иисус Христос, и блажен человек, который будет встречать Его с горячей молитвой и горящими светильниками, по слову Священного Писания. В сегодняшней полуночи будем не со звоном бокалов, но с горячей молитвой ко Господу Богу встречать новый год, дабы Господь был милостив к Церкви Православной, к Отечеству нашему и к Богохранимому народу нашему. Пусть грядущий год принесет нам прежде всего благословение Господне, мир, здравие и во всем благое поспешение для спасения нашей бессмертной души. Поблагодарим Господа Бога за то, что Он продлевает нам время на покаяние! Пусть милость Божия и Его благословение всегда и всюду незримо присутствуют с нами до скончания века. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!