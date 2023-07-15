Митрополит Корнилий: "Принесем плод достойный покаяния"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 июля, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Святая Православная Церковь празднует три Рождества в году – Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Рождество Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и Рождество честного славного Пророка и Крестителя Господня Иоанна. Сам Господь наш Иисус Христос поучает нас в Евангелии, чтобы мы чтили Крестителя Господня Иоанна, такими словами: «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Сегодня за Божественной литургией мы слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о Рождестве Иоанна Крестителя. Его родители Захария и Елисавета были глубоко верующими людьми, до старости они не имели детей, но имели твердую и глубокую веру в Бога. За их веру Господь в старости посетил их рождением Богом возлюбленного сына – Иоанна Крестителя. Отец его Захария был священником Иерусалимского храма и совершал свою череду в Храме Божием, где сподобился явления Архангела Гавриила, который возвестил ему о Рождестве его сына. Он был в смущении, некое сомнение постучалось в его сердце, и за то, что усомнился, он стал нем до тех пор, пока не родился его сын. Люди думали, что младенца назовут именем его отца – Захария, но мать сказала нет, и все дивились, как же так. Стали спрашивать у отца, который еще не мог говорить, он испросил дщицу и написал, что имя младенцу будет Иоанн, и тотчас разверзлись его уста, и он стал славить Господа Бога. Люди дивились славным событиям, которые совершились, и думали, кем же будет новорожденный младенец по имени Иоанн. Ему от Господа Бога было суждено стать Предтечею Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Незадолго до явления в мир Спасителя он вышел со своей первой проповедью, первые слова которой были призывом ко всему человечеству: «Покайтеся, приблизилось бо Царствие Небесное». Люди шли на Иордан и приносили Богу покаяние, крестились от Иоанна. Когда из Иерусалима пришло почетное посольство, и Иоанна стали спрашивать, не Христос ли он, казалось, одного его слова было бы достаточно, чтобы весь Израиль принял его как Мессию, но он с присущим ему глубоким смирением ответил, что он недостоин развязать ремень у сапог Того, Которого все чают. Люди, видя в Иоанне избранника Божия, святого человека, чтили его как великого Пророка. Действительно, он стал последним пророком Ветхого Завета и первым пророком Нового Завета. Сегодня мы вспоминаем, какие качества были присущи Предтече Господню Иоанну. Прежде всего, он имел ревность по славе Божией, затем он имел глубокое смирение. Когда Христос Спаситель пришел креститься на Иордан, Иоанн Предтеча удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне». Такие слова обратил ко Спасителю мира Иоанн Креститель. Сегодня мы, прославляя его память, вспоминаем слова Священного Писания: «Праведники во веки живут».

В Горненском монастыре, который находится в Иерусалиме на месте Рождества Иоанна Крестителя, монахини из поколения в поколение передают такое повествование. В обители началось строительство, и был нанят один из арабов, он трудился ночным сторожем. Однажды, обходя монастырь, он увидел идущего навстречу высокого человека в необычных одеждах. О таких одеждах мы читаем в житии Иоанна Крестителя. Сторож, конечно, испугался и стал спрашивать, откуда незнакомец и куда он идет. Тот задал ему ответный вопрос, кто он. Он ответил, что он здесь сторож, начальник и хозяин. Встретившийся человек возразил ему: «Не ты здесь хозяин, здесь мое место, и я здесь хозяин». После этого он стал невидим. Сторож в смущении прибежал к храму, ударил в колокол, собрались сестры, открыли храм, и когда он зашел, увидел на правой стене изображение во весь рост Иоанна Крестителя, и стал говорить сестрам, что это и есть изображение того человека, которого он встретил, и спрашивал, где же сей человек. Сестры объяснили ему, что на этом месте было Рождество изображенного на иконе Пророка и Предтечи Господня Иоанна. После этого сторож вместе со всей своей семьей принял Крещение и стал верующим православным человеком. Истинны слова Священного Писания, что праведники во веки живут. Мы верим, что Иоанн Креститель у Престола Божия возносит горячие молитвы о всех, кто чтит его святую и блаженную память. Он имел особую смелость и обличил грозного царя Ирода в том, что он недостоин иметь жену брата его. Кто бы сегодня осмелился обличить своего начальника и сказать ему такие слова? А Пророк и Предтеча Господень Иоанн имел веру, дерзновение ко Господу Богу и любил всякую правду. Мы знаем, что его память чтут не только православные христиане, но и мусульмане, и иудеи. В сей день Рождества Предтечи Господня Иоанна мы снова и снова прославим сего великого Пророка Божия и помолимся ему, чтобы он любвеобильный научил нас всех истинному покаянию, которое он проповедовал на Иордане. Пусть истинное покаяние коснется души каждого верующего человека, чтобы мы, по слову Иоанна Крестителя, действительно принесли плод достойный покаяния, очистили свои сердца, искренними слезами омыли свои сердца от всякого греха, и чтобы в нашей душе царили мир и благодать Святого всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)