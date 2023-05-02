Митрополит Корнилий поздравил паству с праздником святых жен-мироносец

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 апреля, в неделю 3-ю Пасхе, святых жен-мироносиц, совершил Божественную литургию в Ильинском соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора.

По окончании Литургии владыка обратился к участникам богослужения с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником воскресного дня и с праздником святых жен-мироносиц!

Христос Воскресе!

Меркло солнце, сотрясалась земля, видя распинаема на Кресте Сына Божия, а хрупкие телом, но крепкие духом жены-мироносицы были рядом с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Когда все апостолы разбежались «страха ради иудейска», святые жены-мироносицы вместе с Пречистой Богоматерью и апостолом Иоанном Богословом шли за Божественным Крестоносцем. Они не испугались грубых воинов, которые распинали Спасителя на Голгофе, они не убоялись злой толпы, которая ругала Распинаемого Господа, и после того, как Христос умер на Кресте, они не покинули Божественного Страдальца.

Они видели, как пришли праведные Иосиф Аримафейский и Никодим, которые испросили у Пилата пречистое тело Господа Иисуса, они сняли Его со Креста, и жены-мироносицы смотрели, где Его погребали. Ничто не могло укрыться от верующих глаз святых жен. Они видели, что погребение совершалось в спешке, ибо наступала ветхозаветная иудейская пасха, поэтому лишь только забрезжил свет новой спасительной новозаветной Пасхи Христовой, ранним утром они взяли благовонное миро и пошли помазать Божественного Мертвеца. Они ничего не знали о грозной страже, стоявшей у Гроба, не знали они и о печати с кустодиею, они думали лишь о том, кто сможет отвалить гробный камень, ибо он был «велий зело», как написано в Евангелии.

За их самоотверженный подвиг и великую любовь к Божественному Учителю они сподобились первыми услышать весть о Воскресении Христовом, они сподобились видеть ангела Божия, который сидел при Гробе, и он сказал им: «Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее». Они в смущении сердца побежали ко апостолам для того, чтобы проповедовать им о том, что воскрес Господь.

Святая Церковь никогда не забудет сугубый подвиг святых жен-мироносиц и подвиг святых Иосифа Аримафейского и праведного Никодима, которые потрудились для погребения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. На протяжении всей церковной истории продолжается сей подвиг. Его повторила святая равноапостольная царица Елена, которая, невзирая на свой преклонный возраст, поехала в Палестину на святые места, которые вдоль и поперек были исхожены святыми стопами Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, для того, чтобы обрести там Животворящий Крест Христов, и на всех святых местах она строила православные храмы. Также Церковь всегда помнит подвиг святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, которая, невзирая на свой юный возраст, по благословению Пречистой Богоматери взяла Крест Христов и пошла просвещать народ, который в те времена был жесток и исповедовал языческие верования. С помощью Божией она привела сей народ ко Христу Спасителю.

Мы вспоминаем подвиг нашей русской святой равноапостольной княгини Ольги, которая первой восприняла Христа Спасителя и стала проповедовать веру православную и строить святые храмы на нашей русской земле. Мы помним подвиг наших матерей, бабушек и прабабушек, которые не боялись никаких гонений, крестили своих детей, внуков и правнуков, проповедовали слово Божие и содержали православные храмы на свои скудные пенсии, они донесли веру Христову до нас с вами, и недаром тогда говорили о том, что «белые платочки» в годы лихолетья сохранили веру и Церковь Христову, не боясь никаких гонителей.

В сей день сохраним в своих сердцах пример стойкости в вере в Божественного Учителя святых жен-мироносиц и всех, кто нес в своем сердце веру, надежду и любовь ко Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Сегодня мы с вами не можем принести Воскресшему Христу благовонное миро, но можем принести Ему наше чистое сердце, исполнение Божественных заповедей, дела милосердия, твердую крепкую веру, надежду и любовь, и Господь, видя всё наше упование на Него, никогда нас не посрамит, но благословит нас миром и благоденствием и будет пребывать с нами всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Христос Воскресе!

(по материалам Архангельской епархии)



