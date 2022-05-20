Преображение Господня. Проповедь митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил Божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Бабонегово под Архангельском.
Архипастырю сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора.
За богослужением священник Иоанн Погорелов был награжден правом ношения набедренника.
По окончании Литургии митрополит Корнилий совершил освящение новых плодов.
Затем митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже:
- Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные во Христе братья и сестры, с праздником Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Сегодня все мы собрались по зову наших сердец для того, чтобы снова и снова прославить Преобразившегося на Фаворе Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. За Божественной литургией мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос взял Своих учеников и апостолов Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, и преобразился пред ними. Лице Его просияло, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. Далее апостол и евангелист Матфей повествует о том, что явились пророк и законодавец Моисей из загробного мира и пророк Илия, еще не испытавший смерти, ибо он был вознесен Богом на Небо на огненной колеснице. Эти два величайших ветхозаветных пророка беседовали с Божественным Спасителем о грядущих Его страданиях во Иерусалиме. Древнее предание говорит, что через сорок дней после Преображения Господня Спаситель вошел во Иерусалим для того, чтобы пострадать за всё человечество, поэтому пророки беседовали о грядущих Страстных Событиях.
Во время этой беседы апостол Петр воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он это говорил, облако светлое осенило их; и был глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Услышав сие, ученики пали на лица свои и очень испугались. Почему же их объял ужас? Вспомним Ветхий Завет: когда пророк Моисей был на Синайской горе и получил от Бога скрижали заповедей, весь народ, который стоял возле этой горы, был в ужасе, потому что Сам Бог, Творец Неба и земли, Создатель Вселенной в громах и молниях, в трубном гласе ангелов приблизился во славе к этой горе. Так и сегодня апостолы ужаснулись, услышав глас Господа Бога.
Господь наш Иисус Христос со смирением в кротости нес Свое земное служение, и лишь иногда Он являл Свою Божественную природу, исцелял больных, воскрешал мертвых. Сегодня Господь преобразился пред святыми Своими учениками и апостолами для того, чтобы уверить их в том, что когда Его будут распинать на Кресте, их вера в Божественного Спасителя не поколебалась, чтобы они не стали рассуждать вместе с Его врагами, что Он льстец, и никогда не примкнули к Его врагам. Чтобы ученики Христовы знали, что надлежит Христу пострадать и войти в славу Свою. Для этого Господь и показал сегодня Свое Божественное Естество и преобразился пред святыми Своими учениками и апостолами.
Сегодня мы слышали о том, что Господь поднялся на гору высокую для того, чтобы помолиться Своему Небесному Отцу. Будем и мы с вами подниматься от земли мыслями и душою, горе иметь наши сердца и молиться Господу Богу, отвращаясь от всего земного, как мы поем в Херувимской песни: «Всякое ныне житейское отложим попечение». Мы слышим, как апостол Петр воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь быть». Эти слова означают, что когда Господь был рядом со Своими учениками, они были счастливы. Какой урок почерпнем из этих слов? Будем всегда помнить, что человек испытывает счастье, когда Господь близок к нему. Это не земное счастье, временное и призрачное, за которое потом подчас приходится раскаиваться перед Господом Богом, но счастье быть в Боге, когда ни о чем не помышляем, а лишь созерцаем в душе Господа Бога.
Мы должны помнить, что каждый верующий во Христа должен преобразиться для того, чтобы войти в Царствие Небесное. Это преображение наступает уже здесь, на земле. Если мы не преобразим свою душу, то не наследуем жизнь вечную. Никакая душа, которая имеет страсти, грехи и пороки, не может преобразиться. Только очищенное покаянием, постом и молитвою сердце может преобразиться. В сей святой день великого двунадесятого праздника не забудем о том, что Бог дает нам надежду на блаженную вечную жизнь и на наше преображение и соединение со Христом Спасителем нашим. Господь сегодня открывает Свою Божественную сущность, и мы твердо верим, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, Которого будем слушать по слову Бога Отца, исполнять Его заповеди и преображать наши бессмертные души.
Благословение Божие да пребывает со всеми нами. Пусть Господь утверждает и укрепляет всех нас в стоянии за святое Православие и дает нам силы преодолевать все трудности и неприязни, которые выпадают на нашем жизненном пути. В сей святый день снова и снова восхвалим Преобразившегося на Фаворе Господа и принесем Ему горячие молитвы, испросив у Него всем нам милости и всяческих благословений во веки веков. Аминь!
С праздником Преображения Господня поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам Архангельской епархии)