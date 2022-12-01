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УФСИН передал в Архангельске новогодние подарки беженцам с Украины

В преддверии Нового года сотрудники УФСИН России по Архангельской области присоединились к Всероссийской благотворительной акции "Новый год в каждый дом". 

Предновогоднее мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи под эгидой #МЫВМЕСТЕ. В рамках акции каждый человек может подарить новогоднюю сказку жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, оказавшимся в непростой жизненной ситуации и нуждающимся в поддержке. 

Поддержали доброе начинание организации и объединения Поморья, а также неравнодушные архангелогородцы. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области собрали около десяти коробок с подарками как детишкам, так и взрослым. Это большое количество различных сладостей, мягкие игрушки и косметические наборы. 

В формате "Новый год в каждый дом" волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставят презенты нуждающимся семьям, одиноко проживающим пенсионерам и поздравят их с праздником. 

 

23 декабрь 15:41 | : Будни

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