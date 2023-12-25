Митрополит Корнилий: За что мы должны благодарить Господа Бога? За всё!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 декабря, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, праздник святой великомученицы Варвары, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, в день воскресный, Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение, в котором святой апостол и евангелист Лука повествует о том, как Господь наш Иисус Христос, идя в Иерусалим, проходил между Самариею и Галилеею. Когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисусе Наставниче! Помилуй нас». Проказа – тяжелая болезнь, которая в те времена совершенно не поддавалась лечению, и человек, пораженный этим недугом, не мог оставаться в обществе, ибо проказа очень заразна. Болеющий этим недугом должен был покинуть свой дом и свой город и скитаться вдали от городов и весей. Такие люди собирались некими группами и ходили, прося подаяние себе на жизнь, но закон был таков, что прокаженные могли подходить к людям не ближе, чем на расстояние брошенного камня. Если же они подходили ближе, то камни летели прямо в них. Евангелие повествует о десяти прокаженных, которые обратились ко Господу, и Спаситель тотчас обратил на них Свое внимание. Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». В те времена священники при Иерусалимском храме выполняли не только духовную миссию, совершая богослужения, но выполняли и многие другие предназначения. По закону того времени, исцелившийся от проказы болящий должен был, как бы мы сейчас сказали, пройти освидетельствование у священника, и именно он имел право засвидетельствовать, здоров ли человек, и разрешить ему снова жить в обществе. Поэтому Христос и сказал обратившимся к Нему прокаженным идти и показаться священникам. Они проявили послушание, не стали возражать и задавать вопросы, но с радостью исполнили благословение Спасителя и, как пишет евангелист, «когда они шли, очистились». Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким гласом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был самарянин. Мы знаем, что иудеи никогда не общались с самарянами, считая их почти язычниками, и даже проделывая долгий путь, они обходили Самарию на много километров вокруг, удлиняя свою дорогу, лишь бы не встретиться с самарянами. Вероятно, встреча с самарянами была в духовном плане столь же нежелательна, как встреча с прокаженными. Однако единственным из десяти исцеленных болящих, пришедшим поблагодарить Христа Спасителя, оказался самарянин. Он припал к ногам Божественного Учителя. Кому же люди кланяются так низко и припадают к ногам? Конечно, только Господу Богу. Самарянин, иноплеменник, понял что Спаситель – не простой человек, но Божественной благодатью Он дарует исцеление от страшного недуга. Пав ниц, он стал благодарить Господа Бога за сотворенное им великое благодеяние. Что же ответил Господь? Он сказал: «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя». Девять человек убежали и, разумеется, не слышали этих слов Христа Спасителя, но они обращены ко всем нам. Благодарим ли мы Господа Бога за Его непрестанные благодеяние к роду человеческому? Разве не ощущаем мы незримое присутствие Божие, руку Божию в нашей жизни, которая ежечасно и ежеминутно помогает нам в преодолении трудностей духовных и телесных? Разве не должны мы благодарить Бога за то, что Господь дает нам время для покаяния, для спасения нашей бессмертной души? За всё это мы должны непрестанно достойно и праведно благодарить Господа Бога!

Второе евангельское чтение, которое мы сегодня слышали за Божественной литургией, повествует о некой жене, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав о Христе, она подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя бы к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Господь знал это, ибо от Сердцевидца Господа ничего не скрыто, Он зрит все наши тайные помышления. Как только эта женщина коснулась края ризы Христовой, тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Господь, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Во время земного служения Господа всегда окружало множество людей, и в этот раз, о котором повествует святой апостол и евангелист Марк, Спасителя также окружала толпа. Поэтому ученики сказали Ему: «Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» Для чего же Господь спрашивал об этом? Для того, чтобы эта женщина не убоялась, но исповедовала Христа Спасителя. И она не убоялась, но в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Что же здесь такого? Почему она была в страхе и трепете? Мы ведь порой даже нечаянно касаемся одежды ближних наших, и за это нас никто не наказывает. А в те времена закон был таков, что страдавший кровотечением человек считался нечистым, и поэтому не мог ни к кому прикасаться, чтобы никого не осквернить. Что по закону того времени должно быть с этой женщиной, посмевшей прикоснуться к Учителю? Ее должны были тотчас побить камнями. Но Господь наш Иисус Христос Своей любовью был выше всех существующих законов, и Он похвалил веру этой женщины и смелость, с которой она исповедовала Христа Спасителя. Господь сказал ей: «Дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей».

Такую твердую веру и упование на Господа Бога имела и чтомая ныне святая великомученица Варвара. Она возрастала в языческой семье, и никогда от родителей не слышала о Господе нашем Иисусе Христе. Отец, видя красоту девушки, определил ей жить в высокой башне, где она пребывала в уединении и, как повествуется в ее житии, смотрела на окружающую природу и предавалась размышлениям: «Кто же сотворил такую красоту? Не может быть, чтобы все это образовалось само!» Она спрашивала у своих служанок, но те говорили, что мир создали «боги». Но Варвара пришла к выводу, что бездушные истуканы, которым поклонялся ее отец, не могли сотворить такую красоту. Тут должен быть Премудрый и Всемогущий Творец. К отцу Варвары по имени Диоскор стали приходить богатые женихи, просившие руки его дочери. Но Варвара всем отказывала. Отец решил, что пора выпустить ее из башни, чтобы она смогла увидеть, как счастливо живут в браке ее сверстницы. Когда Варвара вышла из заточения, то познакомилась с девицами-христианками, которые рассказали ей о Творце и Единородном Его Сыне. Когда Диоскор был в отъезде, то Варвара пригласила священника, который прибыл из Александрии в их град Илиополь под видом купца, и он научил ее основам христианской веры и тайно ее крестил. Когда отец вернулся из далекой поездки, он узнал, что его дочь стала христианкой и поклоняется Распятому, как в те времена говорили язычники. В первые века христианства кровь православных верующих лилась рекою, и Варвару собственный отец истязал, предавал мучениям. Но она не поддавалась никаким уговорам и до конца осталась верна Христу Спасителю. Из жития святой великомученицы Варвары мы знаем, что отец ее Диоскор своей рукой отсек ее честную главу, и она приняла мученический венец за Христа Спасителя. До последней капли крови святая Варвара исповедовала веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. По ее страданиям она была причислена к лику великомучениц, и Господь ей даровал особую благодать. Как мы сегодня читали в молитве, которая обращена к святой великомученице, она является избавительницей от внезапной смерти. В сей день ее памяти вознесем ей горячие молитвы, чтобы святая угодница Божия своим жизненным подвигом и предстательством пред Престолом Божиим укрепляла нас, молилась за нас и о нас с вами, чтобы ее благословение всегда присутствовало в нашей жизни и чтобы по ее молитвам мы всегда прибегали к Святой Христовой Чаше и сподоблялись соединяться со Христом Спасителем всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня и праздником памяти святой великомученицы Варвары поздравляю всех вас, дорогие мои!