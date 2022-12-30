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Митрополит Корнилий: Слава Богу за все!

     Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 декабря, в неделю 27-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

     Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

     После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

     Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

     Сегодня, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, мы с вами, предстоя за Божественной литургией, слышали удивительное евангельское слово. Господь наш Иисус Христос, совершая Свое служение, никогда не проходил мимо человеческого горя. В одной веси встретили Его десять человек прокаженных. Они страдали страшным недугом, который в те времена никак не лечился, да и сегодня поддается лечению с очень большим трудом. Эти люди были обречены, они не могли пребывать в обществе, поэтому собирались в небольшие группы, уходили за город и могли приближаться к другим людям не ближе расстояния брошенного камня. Если подходили ближе, то в них летели камни, потому что болезнь эта очень заразна. Прокаженные подходили к людям лишь на большом расстоянии и могли просить милостыню, в ответ им бросали кусок хлеба или, например, какую-то одежду. Евангелист подчеркивает, что прокаженные не подошли близко к Спасителю, но остановились вдали и громким гласом кричали: «Иисусе Наставниче! Помилуй нас».

     Слух о Спасителе нашем шел по всей земле, о Нем говорили первосвященники в Иерусалимском храме, и книжники, которые находили в Священном Писании повествования о том, как должен прийти в мир Мессия, и как Он должен нести Свое служение, и всё было так. Об этом знали люди, когда Христос приходил в города и веси, и даже больные проказой, которые были изолированы от общества, тоже знали, что Христос совершает великие чудеса. Поэтому десять прокаженных, о которых мы сегодня слышали в Евангелии, пришли просить Спасителя об исцелении. Господь сказал им такие слова: «Пойдите, покажитесь священникам». Что означают эти слова Христа Спасителя? Почему Он отправил их к священникам? Потому что в те времена священники были единственными грамотными людьми: они не только приносили жертвы Богу и совершали служение в Иерусалимском храме, но и вершили суды, разбирались в медицине того времени. Поэтому если человек получал исцеление от проказы, то священник должен был осмотреть его и засвидетельствовать, что он действительно здоров и может жить в обществе. Вот поэтому Христос и послал прокаженных к священникам, и они по дороге увидели, что получили исцеление. Их охватила такая радость, что они побежали и забыли, Кто даровал им здравие. Лишь один из десяти возвратился к Спасителю, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был самарянин. Господь сказал: «Не десять ли очистились? Где же девять?» Девять человек были иудеями, но только самарянин пришел поблагодарить Христа. Самаряне и иудеи не общались, иудеи боялись даже встретиться с самарянами, они считали, что если ты встретился с самарянином, ты осквернился. Почему же сей самарянин жил вместе с другими прокаженными, которые были иудеями? Потому что горе всех сближает, в болезни люди уже не смотрят на принадлежность той или иной религии или национальности. Всё вопросы меркнут перед тем, какое горе посетило людей, ведь они заживо гнили и затем умирали. Господь сегодня говорит этому иноплеменнику самарянину: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя». Он получил от Господа не только исцеление от тяжкого физического недуга, он был возвращен к жизни и получил спасение своей бессмертной души, ибо Спаситель ясно и четко говорит: «Вера твоя спасла тебя».

     Возлюбленные о Господе братья и сестры, мы с вами должны почерпнуть огромный урок из слышанного ныне евангельского чтения: нужно всегда быть благодарными Господу Богу. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне», — говорит нам Христос Спаситель в Евангелии, и мы видим, что в Ветхом Завете очень редко встречается слово «благодарение», но больше говорится о том, что нужно воздавать Богу хвалу, а в Новом Завете благодарение упоминается во много раз чаще. Совершая Божественную литургию, мы приносим Богу Бескровную Жертву и возносим благодарение. Каждый из нас должен благодарить Господа Бога за Его непрестанные благодеяния к роду человеческому, за то, что мы живем на этой земле, за то, что мы свободно можем приходить в храм Божий и встречаться с Господом Богом, за то, что мы дышим воздухом, вкушаем пищу и питие, за то, что имеем труд и отдых. За всё, что ниспосылает нам Господь Бог, мы должны ежедневно благодарить Его. Настоящий верующий православный христианин свою молитву всегда начинает и завершает благодарностью Господу, мы благодарим за себя, за своих ближних и друзей, за все благодеяния Божии.

     Сегодня Святая Христова Церковь чтит память преподобного Саввы Освященного. В его житии повествуется о таком случае. Однажды преподобный вышел для того, чтобы набрать коренья для своей пищи, и в пустыне встретил он четырех сарацинов, очень голодных и усталых; он велел им сесть и высыпал им из своей одежды коренья, которыми сам питался, и тростниковую сердцевину. Они поели и подкрепились и, заметив место, где находился Савва, ушли; а через несколько дней они пришли к нему с хлебом, сыром и финиками в благодарность за его доброту, что в день голода он накормил их. Савва умилился и со слезами произнес в душе своей: «О горе, душа моя! Сии люди за малое благодеяние, один раз им оказанное, так благодарны! Что же делаем мы, получаем ежечасно неизреченные дары Божии и бываем неблагодарны, живем в лености и нерадении, не исполняя Его святых повелений!» Мы все должны быть благодарны Господу Богу, Питателю жизни нашей и Подателю всех благ для душ и телес наших. Призовем сегодня, возлюбленные во Христе, нам в помощь молитвенное предстательство преподобного Саввы Освященного, и пусть его жизненный подвиг укрепляет нас в делании заповедей Христовых и сподобляет нас научиться от чистого сердца за всё всегда благодарить Господа Бога во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

     С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои! 

19 декабрь 09:08 | : Будни / Верую

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