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"Закуришь тут". Вредные привычки жителей Северо-Запада России

Работа может иметь как позитивное, так и негативное влияние на жизнь каждого человека. Так, 13% жителей СЗФО считают свою работу любимым делом. Ещё 15% видят, что их работа делает жизнь других людей лучше. 16% жителей Северо-Запада считают, что работа помогает им развиваться, а 9% благодаря работе чувствуют признание других людей. 6% трудящихся благодаря работе реализуют свои идеи, а 3% чувствуют престиж. Но есть и другая сторона медали. Исследование hh.ru показывает, что у трудящихся жителей СЗФО из-за работы появляются вредные привычки, которые портят качество жизни.

Больше половины участников опроса из регионов СЗФО (55%) заявили, что из-за работы постоянно накручивают себя и нервничают даже дома. Это самый высокий показатель по стране. Близко по нервному состоянию из-за работы находятся жители Свердловской области (52% опрошенных в этом регионе). А среднем по стране этот показатель достигает 40%.

На втором месте по числу ответов у жителей СЗФО – нарушение режима сна из-за работы (42%). На третьем – недостаток активности (36%). Также респонденты признались, что из-за работы больше едят фастфуда, сладкого, да и в целом сильно переедают – 30% опрошенных в городе. Курение как вредную привычку, появившуюся из-за работы, назвали лишь 9%. Ещё 9% жителей СЗФО из-за работы чаще употребляют алкоголь.

Честно заявили, что пока не заработали никаких вредных привычек лишь 18% жителей СЗФО. 

В разрезе профессий чаще других сбивают режим сна из-за работы представители производственной сферы и маркетологи (по 56% представителей из этих сфер). Больше других накручивают себя и думают о работе даже дома эйчары (55%), а также работники сферы продаж (52%). На низкую активность из-за сидячей работы жалуются ИТ-специалисты (54%), бухгалтеры (54%) и пиарщики (53%). Проблемы с излишним потреблением фастфуда и сладкого, как правило, отмечают специалисты из сферы продаж (42%).

Чаще других начинают курить из-за рабочих моментов начинающие специалисты и студенты (24%), они же чаще других злоупотребляют алкоголем из-за проблем на работе (18%).

29 август 08:00 | : Будни

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