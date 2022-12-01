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Жители Северо-Запада России просят у Деда Мороза новую профессию

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей из регионов СЗФО и выяснила, какой карьерный подарок они попросили бы у Деда Мороза. 

30% опрошенных в регионах СЗФО в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы в 2023 году сменить свою текущую профессию на новую. Причем каждый третий (28%) хотел бы стать ИТ-специалистом, каждый четвёртый (26%) думает о профессии путешественника. По 8% респондентов выбрали профессии дизайнера, маркетолога и врача. По 5% хотели бы работать в 2023 году актёрами, учителями и 3% выбрали бы профессию блогера.

Ещё один вариант подарка от Деда Мороза для трудящихся в СЗФО - повышение заработной платы. Об этом попросит дедушку каждый четвёртый житель (25%) на Северо-Западе страны. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом. 

Еще 23% будут рады, если Дед Мороз поможет им обучиться на новую профессию или специальность. Чаще всего жители регионов СЗФО в 2023 году мечтают освоить ИТ-сферу (34%). Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 10%, искусство (7%), логистику (3%), финансы (7%) и медицину (3%). Еще 10% хотели бы изучать науку в 2023 году, 7% сферу строительства и еще 7% экономику. 

8% трудящихся попросили бы у Деда Мороза в качестве карьерного подарка развитие компетенций в текущей профессии. Больше всего такой подарок хотят получить представители сферы бухгалтерии (21%), а также науки и образования (22%). 

Еще 8% опрошенных попросят у Деда Мороза признания в текущей специальности и особенно это важно для строителей, инженеров, проектировщиков, маркетологов и кадровых работников. 

5% жителей СЗФО хотят, чтобы 2023 год принёс им повышение в должности. Как правило, такое карьерное изменение хотят получить представители производственных профессий, административный персонал, строители, риэлторы, маркетологи и рекламщики. 

 

20 декабрь 08:47 | : Экономика

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