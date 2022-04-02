Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенные архангельской колонии заработали на мебели для судебных приставов

На производстве исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) выполнен государственный контракт по изготовлению мебели для  регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

ИК-1 является крупнейшим производителем мебели среди учреждений уголовно-исполнительной системы региона. В Центре трудовой адаптации осужденных имеется мебельный цех с профессиональным оборудованием, на котором изготавливается различный ассортимент продукции.

По заказу руководства судебных приставов на производственных мощностях исправительной колонии №1 бригадой отбывающих наказание из шести человек были изготовлены шкафы для документов, одежды, а также различные столы как для повседневной деятельности, так и для проведения совещаний. Данный заказ выполнялся чуть более двух месяцев. Сумма контракта составила почти полтора миллиона рублей. Мебель уже установили в новом здании. 

- Технологический процесс на производстве колонии полностью отлажен и настроен, все этапы, от распиловки материалов до сборки и оснащения фурнитурой, проходят контроль качества, - прокомментировал заместитель начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области Андрей Молодняк.

Отметим, за первое полугодие 2022 года осужденные исправительных колоний УФСИН России по Архангельской области изготовили и реализовали мебельной продукции на сумму около трех с половиной миллионов рублей. Производителями корпусной мебели, мебели для дачи и сада являются ИК-1, ИК-5, ИК-7, ИК-14, ИК-28. Учреждения поставляют свою продукцию по контрактам как государственным организациям, так коммерческим заказчикам и частным лицам.

 

02 август 11:02 | : Экономика

Главные новости


Хроники Плавучего университета
Помочь «Почемучке»! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (27)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20