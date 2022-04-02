Заключенные архангельской колонии заработали на мебели для судебных приставов

На производстве исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) выполнен государственный контракт по изготовлению мебели для регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.
ИК-1 является крупнейшим производителем мебели среди учреждений уголовно-исполнительной системы региона. В Центре трудовой адаптации осужденных имеется мебельный цех с профессиональным оборудованием, на котором изготавливается различный ассортимент продукции.
По заказу руководства судебных приставов на производственных мощностях исправительной колонии №1 бригадой отбывающих наказание из шести человек были изготовлены шкафы для документов, одежды, а также различные столы как для повседневной деятельности, так и для проведения совещаний. Данный заказ выполнялся чуть более двух месяцев. Сумма контракта составила почти полтора миллиона рублей. Мебель уже установили в новом здании.
- Технологический процесс на производстве колонии полностью отлажен и настроен, все этапы, от распиловки материалов до сборки и оснащения фурнитурой, проходят контроль качества, - прокомментировал заместитель начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области Андрей Молодняк.
Отметим, за первое полугодие 2022 года осужденные исправительных колоний УФСИН России по Архангельской области изготовили и реализовали мебельной продукции на сумму около трех с половиной миллионов рублей. Производителями корпусной мебели, мебели для дачи и сада являются ИК-1, ИК-5, ИК-7, ИК-14, ИК-28. Учреждения поставляют свою продукцию по контрактам как государственным организациям, так коммерческим заказчикам и частным лицам.