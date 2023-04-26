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Архангельский УФСИН раздал подарки подшефным детям

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники УФСИН России по Архангельской области посетили своих подшефных – центр помощи детям "Лучик".

Традиционно в учреждениях уголовно-исполнительной системы Поморья прошёл творческий конкурс среди осужденных «Радость детям». Отбывающие наказание создавали развивающие игрушки, которые и передали офицеры Управления ребятам накануне праздника.

Вручение прошло на участке для прогулок. Дети с интересом рассматривали новые игры и прямо на улице начинали пробовать в деле кольцебросы. Мальчишки сразу выделили среди подарков набор инструментов, а девчонки увлеклись объемными пазлами. Игрушки сделаны из дерева и долго будут служить своим юным обладателям.

Высоко оценили ребята и бизиборд, на котором множество занимательных элементов, с удовольствием сыграли в "Крестики-нолики" и проверили знание с помощью таблицы умножения. Также среди новых игрушек – шашки и шахматы.

По итогам конкурса первое место заняли умельцы исправительной колонии №5 (г. Коряжма), представившие деревянные пазлы различных видов. "Серебро" поделили колония-поселения №3 (п. Талаги, Приморский район), где создали бизиборд и множество игр с вязаными элементами, и исправительная колония №7 (п. Лесная Речка, г. Архангельск), сделавшие конструктор "Пчелу" и пазл. На третьем месте исправительная колония №1 (п. Пирсы, г. Архангельск), передавшая на конкурс чемодан игрушечных инструментов, и исправительная колония №4 (г. Котлас), покорившая жюри "Крестиками-ноликами".

 

31 май 11:08 | : Будни

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