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Прокуратура осталась недовольна безопасностью на дорогах Архангельской области

В прокуратуре области 23.11.2023 состоялось заседание коллегии по вопросу «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и дорожной деятельности при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе при строительстве, реконструкции и содержании дорог».

Участие в работе коллегии приняли первый заместитель Губернатора области – председатель Правительства области Алексей Алсуфьев, министр транспорта области Сергей Роднев, начальник УМВД России по области Дмитрий Остапенко, начальник УГИБДД УМВД России по области Сергей Пожарский, начальник территориального отдела Ространснадзора Дмитрий Третьяков.  

За 10 месяцев 2023 года в указанной сфере прокурорами выявлено 1 238 нарушений закона, принято 699 актов прокурорского реагирования.

На обсуждение были вынесены вопросы соответствия дорог нормативным требованиям, исполнения контрактов по их ремонту и содержанию, снижения уровня аварийности, обеспечения транспортной доступности населения, организации пассажирских перевозок. 

По итогам коллегии разработан комплекс мер, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения, реальное восстановление прав граждан.

24 ноябрь 10:40 | : Будни

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